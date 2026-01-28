Bergantiños
Ángel Carracedo hablará en Carballo sobre el Proyecto Xenoma Galicia
La conferencia es este jueves 29 de enero en el Pazo da Cultura, a las 20.00 horas
El catedrático Ángel Carracedo ofrecerá esta tarde de jueves una charla en Carballo con el título “Proxecto Xenoma Galicia”. Será a las 20.00 horas en el auditorio del Pazo da Cultura.
La iniciativa está promovida por el Instituto de Estudos Bergantiñáns, con el objetivo de avanzar en la divulgación científica, y, al mismo tiempo, mostrar su apoyo al enorme trabajo que realizan los científicos, de vital importancia en la sociedad, a pesar de que en muchas ocasiones tienen que desarrollar su trabajo en condiciones precarias.
El acto estará conducido por la filóloga Lucinda Andrade Cives, y el historiador Luis Giadás se encargará de presentar a este prestigioso conferenciante, que visita de nuevo la localidad.