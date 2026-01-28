Ángel Carracedo hablará en Carballo sobre el Proyecto Xenoma Galicia

Ángel Carracedo EC

El catedrático Ángel Carracedo ofrecerá esta tarde de jueves una charla en Carballo con el título “Proxecto Xenoma Galicia”. Será a las 20.00 horas en el auditorio del Pazo da Cultura.

La iniciativa está promovida por el Instituto de Estudos Bergantiñáns, con el objetivo de avanzar en la divulgación científica, y, al mismo tiempo, mostrar su apoyo al enorme trabajo que realizan los científicos, de vital importancia en la sociedad, a pesar de que en muchas ocasiones tienen que desarrollar su trabajo en condiciones precarias.

El acto estará conducido por la filóloga Lucinda Andrade Cives, y el historiador Luis Giadás se encargará de presentar a este prestigioso conferenciante, que visita de nuevo la localidad.