Carballo canta por la paz

Concierto del Conservatorio este miércoles en Carballo Mar Casal

El profesorado del Conservatorio Profesional de Música de Carballo ofreció ayer un concierto por la paz, con motivo de la celebración de este día cada 30 de enero.

En el evento participaron Isaura Rey (flauta), Daniel Novo (saxofón), Alma Sarasola (trompa), Mari Paz Fernández (piano), Gloria Pardines (canto), Luis Currás (guitarra) e Isabel Diego (percusión), con un repertorio muy variado, desde tico tico hasta fado. También se sumaron al concierto dos grupos de alumnos de Cámara.