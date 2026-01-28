Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Coristanco analiza el sector lácteo

Fonteboa celebró este miércoles la segunda jornada del Foro Lácteo Empresarial

Redacción
28/01/2026 22:32
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada
Mar Casal
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El edificio de servicios múltiples de Coristanco acogió este miércoles la segunda jornada del IV Foro Empresarial Lácteo de Galicia, que organiza la EFA Fonteboa con el patrocinio de Abanca con el objetivo de reforzar la viabilidad y eficiencia de las granjas. 

Esta segunda jornada tuvo como protagonistas a ganaderos y especialistas, que analizaron los factores externos para la toma de decisiones en el sector.  El consejero de Quescrem, José Luis Antuña Álvarez, abrió la jornada abordando la situación, evolución y tendencias en los mercados de la leche para la toma de decisiones en las granjas productoras. Su intervención incluyó el trabajo de grupo con os presentes. 

Por su parte, Miguel Ángel Ariño, de IESE Business School de Madrid, habló por videoconferencia sobre la toma de decisiones en las empresas. A su vez, Leticia Regueiro Abelleira, CIO de Medrar Smart Solutions, y César Resch Zafra, investigador del CIAM, encabezaron un coloquio sobre la viabilidad de las plantas de biogás en las granjas gallegas.

Además, la jornada dncluyó un espacio abierto de asesoramiento del Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Coristanco. 

El foro finalizará el 4 de febrero con una tercera jornada en la que se hablará de las oportunidades para la sostenibilidad rural. Comenzará con el periodista Xosé Ramón Alvite hablando sobre las granjas como motor económico y social del rural. Roberto García, secretario general de Unións Agrarias, presentará el programa de rehabilitación d viviendas en el rural. Tras la comida será el turno para presentar las conclusiones de este IV Foro Lácteo y se llevará a cabo la clausura a cargo del conselleiro de Emprego, Emigración e Comercio, José González Vázquez. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción
Minuto de silencio previo a la celebración del pleno hoy en A Laracha

PSOE y BNG de A Laracha llevan al pleno iniciativas sobre el SAF, sanidad, movilidad y patrimonio
Redacción