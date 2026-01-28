Coristanco analiza el sector lácteo

Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada Mar Casal

El edificio de servicios múltiples de Coristanco acogió este miércoles la segunda jornada del IV Foro Empresarial Lácteo de Galicia, que organiza la EFA Fonteboa con el patrocinio de Abanca con el objetivo de reforzar la viabilidad y eficiencia de las granjas.

Esta segunda jornada tuvo como protagonistas a ganaderos y especialistas, que analizaron los factores externos para la toma de decisiones en el sector. El consejero de Quescrem, José Luis Antuña Álvarez, abrió la jornada abordando la situación, evolución y tendencias en los mercados de la leche para la toma de decisiones en las granjas productoras. Su intervención incluyó el trabajo de grupo con os presentes.

Por su parte, Miguel Ángel Ariño, de IESE Business School de Madrid, habló por videoconferencia sobre la toma de decisiones en las empresas. A su vez, Leticia Regueiro Abelleira, CIO de Medrar Smart Solutions, y César Resch Zafra, investigador del CIAM, encabezaron un coloquio sobre la viabilidad de las plantas de biogás en las granjas gallegas.

Además, la jornada dncluyó un espacio abierto de asesoramiento del Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Coristanco.

El foro finalizará el 4 de febrero con una tercera jornada en la que se hablará de las oportunidades para la sostenibilidad rural. Comenzará con el periodista Xosé Ramón Alvite hablando sobre las granjas como motor económico y social del rural. Roberto García, secretario general de Unións Agrarias, presentará el programa de rehabilitación d viviendas en el rural. Tras la comida será el turno para presentar las conclusiones de este IV Foro Lácteo y se llevará a cabo la clausura a cargo del conselleiro de Emprego, Emigración e Comercio, José González Vázquez.