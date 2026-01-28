Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Cuatro domingos de "bailes de Entroido" en Carballo

El 15 de febrero el baile de mayores se traslada a la Praza do Concello 

Redacción
28/01/2026 21:15
Sesión de baile el pasado domingo en Carballo
Sesión de baile el pasado domingo en Carballo
Raúl López Molina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Concello de Carballo dio a conocer las nuevas sesiones de baile para las personas mayores en el mes de febrero, que han denominado “bailes de Entroido”. La primera será el próximo domingo 1 en el mercado municipal, con la música del dúo Nuevo Siglo, a partir de las 18.00 horas. 

El domingo 8 la música correrá a cargo de Martín Carrión, en el mismo escenario y a la misma hora (entre las 18.00 y las 21.00 horas). El siguiente domingo 15 de febrero la música se traslada a la Praza do Concello, a partir de las 20.00 horas (después del concurso de Entroido), con el dúo Veneguey. 

El domingo 22 el baile volverá a su escenario habitual y en el mismo horario, con el trío Karma. Los domingos de baile en Carballo son especialmente concurridos todas las semanas, al igual que en los demás lugares de la comarca.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada

Coristanco analiza el sector lácteo
Redacción
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción