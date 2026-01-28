Cuatro domingos de "bailes de Entroido" en Carballo

Sesión de baile el pasado domingo en Carballo Raúl López Molina

El Concello de Carballo dio a conocer las nuevas sesiones de baile para las personas mayores en el mes de febrero, que han denominado “bailes de Entroido”. La primera será el próximo domingo 1 en el mercado municipal, con la música del dúo Nuevo Siglo, a partir de las 18.00 horas.

El domingo 8 la música correrá a cargo de Martín Carrión, en el mismo escenario y a la misma hora (entre las 18.00 y las 21.00 horas). El siguiente domingo 15 de febrero la música se traslada a la Praza do Concello, a partir de las 20.00 horas (después del concurso de Entroido), con el dúo Veneguey.

El domingo 22 el baile volverá a su escenario habitual y en el mismo horario, con el trío Karma. Los domingos de baile en Carballo son especialmente concurridos todas las semanas, al igual que en los demás lugares de la comarca.