El instituto de Ponteceso tiene cuatro aulas cerradas por filtraciones de agua

La Asamblea Aberta do Profesorado del centro denuncia diversas deficiencias en las instalaciones

Redacción
28/01/2026 22:16
Protestas del profesorado del centro el pasado martes
IG
El instituto Eduardo Pondal de Ponteceso se suma a las protestas y movilizaciones convocadas por los distintos sindicatos en toda Galicia para reclamar mejoras para la enseñanza pública. La Asamblea Aberta do Profesorado del centro pontecesán ya comenzó con las protestas este martes, al tiempo que denuncia las graves deficiencias en las instalaciones. 

En el IES Eduardo Pondal empezaron con los “Martes en loita”, una jornada en la que a través de carteles y otros actos se quiere dar visibilidad a los “graves problemas que afectan ao ensino público”, indican. Reducir la ratio por aula para poder atender mejor al alumnado, recuperar las horas lectivas ampliadas hace más de diez años, más recursos para la atención a la diversidad y la reducción de la burocracia son las demandas generales que hay en todos los centros educativos, aunque después están las particulares de cada uno de ellos

 La Asamblea de Ponteceso exige mejoras urgentes en las infraestructuras del centro, que se centran principalmente en la renovación de la cubierta, que ya llevan años demandando. Con el mal tiempo de las últimas semanas la situación ha empeorado y en estos momentos hay cuatro aulas clausuradas por las filtraciones de agua, denuncian desde el centro. Recuerdan que hace dos cursos el grave deterioro del tejado ya provocó la caída del falso techo de un aula, que, por suerte, se produjo fuera de las horas lectivas y no hubo que lamentar ningún daño personal. 

Entonces se cambió el falso techo, sin solucionar el problema de las goteras, denuncia la Asamblea Aberta do Profesorado. Hace unos meses se inundó de nuevo el aula y entonces decidieron clausurarla. Las inclemencias meteorológicas de la semana pasada agravaron el problema “ao voar parte do tellado”. Tampoco hubo daños personales, pero se rompió el techo del pabellón y eso hizo que quedasen inutilizadas cuatro clases, procediendo a su clausura. 

Además, la Asamblea do Profesorado denuncia que hay otras dos “co uso limitado polas novas pingueiras”, por lo que la situación ya es insostenible. Insiste en reclamar una solución cuanto antes “para os problemas dun centro con dous edificios nos que chove dentro e que cada vez complica máis a situación para o seu alumnado, principal prexudicado por esta situación”

