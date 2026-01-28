La parroquia coristanquesa de Oca honra a la Candelaria y a San Blas

El día de San Blas se bendecirá el pan IG

La parroquia coristanquesa de Oca prepara la fiesta de la Virgen de la Candelaria el próximo lunes 2 de febrero. Habrá misas a las 13.00 horas y por la tarde, a las 20.00. Al día siguiente, el martes 3, en la misma iglesia se honrará a San Blas, con misas de mañana y tarde a la misma hora, donde se llevará a cabo la bendición del pan.

Desde la parroquia agradecen la colaboración de las panaderías Roiser y Añón. El día 11 en Erbecedo también honrarán a la Virgen de Lourdes. Habrá misa solemne a la una de la tarde en la iglesia parroquial.