La Xunta pone en valor el transporte interurbano en la Costa da Morte con 267 rutas

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, durante su intervención en el pleno del Parlamento Cedida

La pregunta oral que presentó en el pleno del Parlamento de Galicia la diputada socialista Patricia Iglesias pidiendo mejoras en el transporte público por carretera de Bergantiños, motivó la réplica del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, poniendo en valor la actual oferta del transporte interurbano en la Costa da Morte con un total de 267 rutas.

El representante autonómico incidió además en que las comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra y Xallas cuentan con una amplia oferta de servicios.

En concreto, 58 al día de lunes y a viernes entre Carballo y A Coruña en ambos sentidos -18 de ellos directos- y otros 30 en el fin de semana.

En lo que se refiere en concreto a la línea entre Carballo y A Coruña, incidió en que en un día laborable se habilitan más de 950 plazas en los autobuses que cubren los servicios directos.

En esta línea, señaló que la importancia de este eje de comunicación se acredita con el incremento de usuarios.

Así, en 2023 se registrarían casi 235.000 viajeros, en 2024 superaron los 272.000, y en 2025 la tendencia continuó al alza, con más de 290.000 viajeros, un 8% más.

Calvo dijo que la Xunta, siempre que puede, adecua los servicios a las necesidades de los viajeros con la creación de nuevos servicios, más frecuencias, ajustes de horarios y el aumento de la capacidad de los buses.

En el caso de la Costa da Morte, puso como ejemplo medidas dirigidas a atender las demandas de ampliación del servicio de primera hora de la mañana en la línea Fisterra-Cee-A Coruña para dar respuesta a las necesidades del alumnado de los institutos de la zona, la modificación de horarios entre Carballo y Corme para ampliar las opciones de enlace de los autobuses que llegan a Carballo desde A Coruña, al igual que en el servicio que emplea el alumnado de Ponteceso del IES Monte Neme de Carballo.

Además, se añadieron nuevas paradas en Dumbría en los servicios que conectan con Cee en horarios de instituto y se creó un nuevo servicio de lunes a viernes a las 08,00 horas para el alumnado del IES Terra de Soneira de Vimianzo.

El conselleiro de Presidencia aclaró así que en la Costa da Morte y el resto de Galicia el transporte escolar está garantizado con plaza asignada y horarios de autobús ajustados a los de los centros educativos.

De hecho, con las medidas puestas en marcha la Xunta trata también de ajustarse a las necesidades del alumnado de enseñanza no obligatoria.

Destacó asimismo al frecuente refuerzo de servicios en la línea entre Carballo y Coruña, con cuatro servicios de lunes a viernes, y los que activa la empresa para ampliar la capacidad, con 35 refuerzos semanales

El Psoe exige fechas y garantías sobre el incremento de plazas

Patricia Iglesias acusó al conselleiro de Presidencia de incumplir sus compromisos sobre mejora del transporte público por carretera en Bergantiños y aseguró que muchos vecinos de esta comarca son tratados “como de segunda categoría”.

La diputada del PSOE calificó de “intolerable” que los buses de mañana que unen Fisterra y Muxía con A Coruña, “chegan a Carballo sen plazas, deixando persoas tiradas”.

Iglesias acusó a Diego Calvo de no cumplir el compromiso de incrementar, a partir del 6 de octubre, la capacidad del autobús de las 8 de la mañana desde Carballo.

También criticó los cambios “arbitrarios” de los horarios de la línea Carballo-Santiago.

Por último, la parlamentaria socialista se refirió a la situación de la estación de autobuses de Carballo, que calificó de “estación pantasma” por permanecer “abandonada, sen oficina, sen información e dando medo á noite”.