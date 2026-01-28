Nuevos fallos de cobertura e Internet en Malpica, Laxe, Ponteceso y Cabana

Problemas de telefonía Archivo

Los municipios de Malpica, Cabana, Ponteceso y Laxe sufrieron este miércoles nuevos fallos en la cobertura de telefonía e Internet debido a un corte del cableado. Los problemas comenzaron en la medianoche del martes y se prolongaron durante casi todo el día, quedando restablecido el servicio ya avanzada la tarde de este miércoles en Malpica y Laxe.

Los afectados son los usuarios de Movistar y de las compañías que utilizan su red. Según se informó, la avería se debe a un corte de cable que bien podría ser por un robo o a causa de los últimos temporales. No obstante, estos cuatro concellos sufren cortes frecuentes de conexión, lo que ha llevado a sus alcaldes a remitir una denuncia conjunta a Movistar. Los regidores critican las numerosas deficiencias que se producen de forma habitual, con cuatro cortes en menos de un mes, lo que origina muchos problemas para los vecinos. Afirman que en los dos últimos meses los clientes de Movistar fueron los más afectados, mientras que, de forma paradójica, los que emplean la línea de esta empresa pueden operar sin dificultad. Los fallos afectan a las líneas fijas y también a la red de internet en los cuatro concellos de Bergantiños.

En otros municipios como Fisterra y Vimianzo también se dieron este miércoles fallos puntuales, denunciando alguna empresa de Baíñas que llevaba 24 horas sin Internet. También hubo fallos de cobertura en Coristanco y en parroquias de Carballo como Cances y Goiáns.