Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Nuevos fallos de cobertura e Internet en Malpica, Laxe, Ponteceso y Cabana

El problema, achacado a un corte de cableado, se prolongó durante horas

Redacción
28/01/2026 20:42
Problemas de telefonía
Problemas de telefonía
Archivo
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Los municipios de Malpica, Cabana, Ponteceso y Laxe sufrieron este miércoles nuevos fallos en la cobertura de telefonía e Internet debido a un corte del cableado. Los problemas comenzaron en la medianoche del martes y se prolongaron durante casi todo el día, quedando restablecido el servicio ya avanzada la tarde de este miércoles en Malpica y Laxe. 

Los afectados son los usuarios de Movistar y de las compañías que utilizan su red. Según se informó, la avería se debe a un corte de cable que bien podría ser por un robo o a causa de los últimos temporales. No obstante, estos cuatro concellos sufren cortes frecuentes de conexión, lo que ha llevado a sus alcaldes a remitir una denuncia conjunta a Movistar. Los regidores critican las numerosas deficiencias que se producen de forma habitual, con cuatro cortes en menos de un mes, lo que origina muchos problemas para los vecinos. Afirman que en los dos últimos meses los clientes de Movistar fueron los más afectados, mientras que, de forma paradójica, los que emplean la línea de esta empresa pueden operar sin dificultad. Los fallos afectan a las líneas fijas y también a la red de internet en los cuatro concellos de Bergantiños. 

En otros municipios como Fisterra y Vimianzo también se dieron este miércoles fallos puntuales, denunciando alguna empresa de Baíñas que llevaba 24 horas sin Internet. También hubo fallos de cobertura en Coristanco y en parroquias de Carballo como Cances y Goiáns. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada

Coristanco analiza el sector lácteo
Redacción
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción