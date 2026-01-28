Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Premios de más de 5.000 euros en el Entroido de A Laracha, con variedad de propuestas

Este año además de incrementar la cuantía económica, el concurso se traslada a la Plaza Les Sables D´Olonne

Redacción
28/01/2026 21:11
Una de las agrupaciones participantes el pasado año en el concurso
Una de las agrupaciones participantes el pasado año en el concurso
EC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Concello de A Laracha presentó su programa de Entroido, con variedad de propuestas dirigidas a todos los públicos, cuyo día grande será el martes 17 con el tradicional concurso de disfraces. Este año se trasladará a la Plaza Les Sables D´Olonne y también se incrementa la cuantía de los premios, que pueden superar los 5.000 euros.

 El concurso dará comienzo a las 18.30 horas, en el descanso de la verbena, que ya comenzará a las 17.00 horas con la orquesta Fania Blanco Show. El lunes 2 de febrero se abren las inscripciones para participar en el certamen, que se cerrarán la víspera, el día 16. Como es habitual, en el concurso de disfraces hay varias categorías: individual infantil (hasta 12 anos), individual adulto (a partir de 13 años), parejas, grupos (de 3 a 8 componentes) y comparsas (más de 8).

 El premio para la mejor comparsa está dotado con 1.000 euros, la segunda recibirá 600 y la tercera 500. Además, las bases establecen la posibilidad de hasta 10 accésits de 200 euros para el resto de las comparsas que sean merecedoras por su calidad, creatividad o puesta en escena. Para los grupos también habrá de tres premios de 350, 300 y 250 euros respectivamente, mientras que las parejas se repartirán 90, 80 y 70 euros

Los participantes a título individual tendrán incentivos económicos de 75, 60 y 50 euros tanto para os de categoría infantil como adultos. Además, el programa municipal de Entroido incluye otras propuestas pensadas sobre todo para el público familiar e infantil. 

Así, el domingo 15 tendrá lugar la tradicional Festa de Entroido en el pabellón del IES Agra de Leborís (a partir de las 17.00 horas) con hinchables, dj infantil y reparto de larpeiradas para los que acudan disfrazados. El lunes 16 y el miércoles 18 también habrá jornadas de magia con Dani García y Joshua Kenneth respectivamente. Esos mismos días habrá obradoiros de máscaras para niños y es necesario inscribirse.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada

Coristanco analiza el sector lácteo
Redacción
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción