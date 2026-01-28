Premios de más de 5.000 euros en el Entroido de A Laracha, con variedad de propuestas

Una de las agrupaciones participantes el pasado año en el concurso EC

El Concello de A Laracha presentó su programa de Entroido, con variedad de propuestas dirigidas a todos los públicos, cuyo día grande será el martes 17 con el tradicional concurso de disfraces. Este año se trasladará a la Plaza Les Sables D´Olonne y también se incrementa la cuantía de los premios, que pueden superar los 5.000 euros.

El concurso dará comienzo a las 18.30 horas, en el descanso de la verbena, que ya comenzará a las 17.00 horas con la orquesta Fania Blanco Show. El lunes 2 de febrero se abren las inscripciones para participar en el certamen, que se cerrarán la víspera, el día 16. Como es habitual, en el concurso de disfraces hay varias categorías: individual infantil (hasta 12 anos), individual adulto (a partir de 13 años), parejas, grupos (de 3 a 8 componentes) y comparsas (más de 8).

El premio para la mejor comparsa está dotado con 1.000 euros, la segunda recibirá 600 y la tercera 500. Además, las bases establecen la posibilidad de hasta 10 accésits de 200 euros para el resto de las comparsas que sean merecedoras por su calidad, creatividad o puesta en escena. Para los grupos también habrá de tres premios de 350, 300 y 250 euros respectivamente, mientras que las parejas se repartirán 90, 80 y 70 euros.

Los participantes a título individual tendrán incentivos económicos de 75, 60 y 50 euros tanto para os de categoría infantil como adultos. Además, el programa municipal de Entroido incluye otras propuestas pensadas sobre todo para el público familiar e infantil.

Así, el domingo 15 tendrá lugar la tradicional Festa de Entroido en el pabellón del IES Agra de Leborís (a partir de las 17.00 horas) con hinchables, dj infantil y reparto de larpeiradas para los que acudan disfrazados. El lunes 16 y el miércoles 18 también habrá jornadas de magia con Dani García y Joshua Kenneth respectivamente. Esos mismos días habrá obradoiros de máscaras para niños y es necesario inscribirse.