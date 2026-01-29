Mi cuenta

A Baña se convertirá en la capital gastronómica el 8 de febrero con la Festa da Filloa da Pedra

Además del aspecto culinario, en la celebración habrá obradoiros y música en esa jornada

Redacción
29/01/2026 19:40
Festa da Filloa de A Baña
Presentación de la Festa da Filloa de A Baña
Mar Casal
El Concello da Baña presentó ayer en la Praza de Abastos de Santiago la XXII Festa da Filloa da Pedra, en un acto en el que combinó divulgación, tradición y experiencia. La concejala Mónica González fue la encargada de detallar el programa de la fiesta, que definió como “referente gastronómico e cultural de Galicia”. 

Las filloeiras Elena López y Nieves Martínez elaboraron este manjar en directo. El próximo 8 de febrero la localidad se convertirá en referente gastronómico con degustaciones, obradoiros y actuaciones musicales. Destaca la música del trío Alborada, Bouba, A Requinta de Lampai, a partir de las 14.00 horas, que culminará con el grupo De Ninghures, a las 19.00. González reafirmó el compromiso del Concello con las tradiciones y la promoción de la gastronomía local.

