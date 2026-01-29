Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Confirmada la condena de dos años y medio de cárcel por un manotazo mortal en Carballo

El TSXG desestima el recurso del condenado por unos hechos ocurridos en 2021

Redacción
29/01/2026 22:47
Instituto Carballo
Los hechos ocurrieron en la Vila de Corcubión, cerca del instituto
EC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de un vecino de Carballo que fue condenado a dos y medio de prisión, por un delito de lesiones dolosas en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, por dar un manotazo a otro varón, que falleció tras caer y golpearse la cabeza contra el suelo. 

El procesado fue juzgado y condenado por la Audiencia Provincia de A Coruña, por unos hechos ocurridos el 13 de abril de 2021. El acusado iba caminando cerca del IES Alfredo Brañas de Carballo y se encontró con la víctima. Al cruzarse, según declaró en el juicio, entendió que el hombre le había mirado mal y le había hecho algún comentario racista. El agresor lo siguió durante unos metros y, en un momento determinado, lo golpeó con la mano abierta, haciendo que la víctima perdiese el equilibrio y se golpease contra un pilar y una pared de hormigón, antes de caer al suelo y sufrir un grave traumatismo, que le acabó causando la muerte poco después, en el hospital. 

Tras la condena del tribunal provincial, su defensa presentó recurso de apelación, reclamando una condena por un delito de homicidio por imprudencia menos grave, y pidiendo que se aplicaran las circunstancias atenuantes de arrebato y dilaciones indebidas. Sin embargo, el TSXG no ha aceptado esas alegaciones. Por un lado, explica en su sentencia, que “el resultado lesivo era previsible, atendiendo, tanto a la dinámica de los hechos y la naturaleza del golpe, como a las características del lugar”. “Es razonable prever que, en aquel angosto espacio, una caída del agredido provocaría inevitablemente un impacto en algún elemento arquitectónico”, expone el alto tribunal gallego, que también apunta que el golpe fue “una acción intencional”, aunque el acusado no deseara el final que se produjo. 

Por otra parte, rechaza aplicar la atenuante de arrebato, ya que no se acreditó esa circunstancia. El hecho de que el acusado persiguiera a la víctima durante un trecho, refleja que “no se trató de un comportamiento súbito e irreflexivo”, aunque el condenado presentase un estado de nervios después del desenlace. Igualmente, desestima la atenuante de dilaciones indebidas, ya que no transcurrieron más de cinco años desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el momento del juicio.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Charla Carracedo sobre genoma humano

Ángel Carracedo llena el Pazo da Cultura carballés para hablar sobre el genoma humano
Redacción
Inauguración Cash Record de Cee

Abre sus puertas el nuevo Cash Record de Cee, ubicado en el parque empresarial
Rosa Balsa Silveira
Policía Local A Coruña

Detenido el carballés ‘Japito’ conduciendo con el carné retirado hasta 2051
Redacción
Local social de Oca, en donde tendrá lugar la presentación a las 20 horas de este viernes

Coristanco cuenta con una nueva agrupación musical, la Coral Polifónica Santa Marta de Traba
Manuel Froxán Rial