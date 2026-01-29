Mi cuenta

Detenido el carballés ‘Japito’ conduciendo con el carné retirado hasta 2051

Fue interceptado en la Plaza de Pontevedra por la Policía Local de A Coruña

Redacción
29/01/2026 22:21
La Policía Local de A Coruña ha detenido a un vecino de Carballo con un amplio historial delictivo conduciendo con el carné retirado hasta 2051. Así lo han informado fuentes municipales en relación a la detención del hombre, conocido como Benjamín López Rojo ‘Japito’, de 36 años de edad, y que se encontraba en estos momentos en libertad tras cumplir condena. 

Los hechos se produjeron en la noche del martes pasado en la zona de la plaza de Pontevedra cuando los agentes del dieron el alto por tener un faro fundido y la matrícula trasera doblada cuando iba circulando. Además, portaba un arma en el vehículo. Los agentes comprobaron su identidad y vieron que tenía el permiso de conducir retirado hasta 2051. 

