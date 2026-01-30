El ciclo de cine Amal en Ruta muestra en Carballo la situación del pueblo palestino

Amal en ruta Mar Casal

Este viernes comienza el ciclo de cine euro árabe Amal en Ruta, que se prolongará hasta el próximo 26 de febrero, con un total de cinco proyecciones. Este año estarán dedicadas de forma íntegra a la situación del pueblo palestino, con cinco conceptos claves para comprender la realidad histórica y la situación actual: Gaza, Nakba, la ocupación, las personas refugiadas y las protestas contra el genocidio.

Bajo el lema “Todas somos Palestina”, el ciclo se centra en una cuidada selección de filmes que proponen una ojeada crítica y comprometida sobre la identidad, la resistencia cultural y las dinámicas sociales que marcan el día a día en Palestina. Ghaleb Jaber Martínez, presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y director del Festival Amal, y la concejala de Cultura, Maruxa Suárez Cotelo, fueron los encargados de presentar la propuesta, que cumple nueve años.

Ghaleb Jaber agradeció la implicación del Concello con esta causa, que sirve también para “defender os dereitos da xente de Carballo” en un momento en el que “o que non pelexemos hoxe, mañá será a nosa tumba”. “Ningún político digno dun país que se considere civilizado pode defender a vulneración dos dereitos humanos, polo que defender a Palestina é defender a todos os pobos do mundo”, añadió.

Maruxa Suárez destacó que este ciclo de cine “este ano é máis necesario ca nunca”, en un momento en el que “calquera pode destruír un pobo” y acabar impune. “Este ciclo fai que non nos esquezamos do que ocorre en Palestina: un pesadelo que parece que non vai a rematar nunca”, indicó, al tiempo que animó a asistir a la muestra.

“This is Gaza” es el primer filme que se puede ver esta tarde en el Pazo da Cultura (20.00 horas). Seguirán “Janin, Jenin”, el 5 de febrero, “The time that remains” (día 12), “Notes on displacement” (día 19) y “The encampments” (día 26), todas con importantes reconocimientos. La entrada es libre y gratuita para todos los filmes.