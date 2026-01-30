El Entroido carballés de Oza, en la campaña de Aceites Abril

Choqueiro de Oza Cedida

La nueva campaña de Aceites Abril vuelve a estar centrada en el Entroido, poniendo el foco en estas celebraciones singulares por toda Galicia. En esta ocasión se centra en seis Entroidos representativos de la comunidad, entre los que destaca el de Oza, en el municipio de Carballo, con sus personajes, “varredoiro, ghalán y choqueiro”.

Estas figuras compiten con las del Entroido Ribeirao (Lugo), el Entroido de Aguasantas (Pontevedra), el de Xinzo de Limia (Ourense), el de Sarreaus (Ourense) y el Entroido de Sande (Ourense). El año pasado el protagonista fue el Entroido de Cerqueda (Malpica), con sus madamitos y ghuardineros, por lo que la comarca vuelve a estar presente este año. Con esta iniciativa se pone en valor el trabajo de la Asociación Escola do Alpendre, que “se erige como un baluarte de la recuperación etnográfica en la comarca de Bergantiños”, destacan.

El colectivo trabaja desde el año 2016 por recuperar la esencia del Entroido tradicional. En esta celebración, los personajes interactúan con el vecindario de formas muy diversas. Encabeza la fiesta la figura del “ghalán”, que viste de blanco y con cintas de colores, representando los altos cargos.

Frente a su pulcritud se encuentran otras figuras más irreverentes y populares: el choqueiro, cubierto con hojas de maíz y encarnando al pesado de la fiesta provocando a los vecinos, y el varredoiro, que representa la estética de la pobreza, vistiendo ropas viejas y llevando el rostro tiznado con la borralla de los hornos de pan. Este personaje pide limosna o comida y los vecinos deben adivinar de quien se trata.