El FIOT de Carballo es uno de los festivales mejor valorados en Galicia en el año 2025

Uno de los últimos espectáculos del FIOT en Carballo Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) fue distinguido de nuevo por el prestigioso Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como uno de los mejores festivales culturales de Galicia durante el año 2025.

El certamen carballés ha conseguido el tercer puesto, que comparte con el Festival Sinsal, o Centro Dramático Galego por el espectáculo ‘A serie clopen’ y la Bienal de Pontevedra. Así, el FIOT se sitúa como el festival de artes escénicas más valorado de la comunidad gallega el pasado año. El Observatorio de la Cultura elabora desde hace más de una década una serie de clasificaciones e indicadores relativos a la actividad cultural de las diferentes comunidades autónomas, seleccionando y poniendo en valor las instituciones y los acontecimientos culturales más destacados del año.

En el 2022 el FIOT fue reconocido por el mismo Observatorio como el mejor de la cultura gallega, y, por lo tanto, insignia cultural de Galicia. En el 2024 consiguió la cuarta posición, por lo que ya lleva varios años situándose entre los primeros puestos.

La Fundación Contemporánea presentó en el Palacio de Festivales de Cantabria el informe ‘Lo Mejor de la Cultura 2025’, elaborado con el apoyo de CREA SGR. Desde 2009, el informe ofrece una radiografía anual del estado de la cultura en España, y por comunidades, y reúne más de 500 propuestas culturales —museos, centros de arte, teatros, festivales, ferias, bibliotecas, proyectos digitales y rurales, En 2025 el estudio fue elaborado a partir de la valoración de 443 profesionales del sector y mantienen a Galicia como la sexta comunidad por la calidad e innovación de su oferta, y superando por primera vez el 20% dos votos.

El FIOT celebró en su última edición, la número 34, uno de los mejores balances de su historia, tanto en asistencia de público como en valoración artística y social. El evento, avalado en los últimos anos como uno de los grandes referentes de las artes escénicas de Galicia y de España, contó con una participación de casi 15.000 personas entre espectáculos y actividades paralelas, y más de 7.000 espectadores. Por primera vez en la historia, se vendió el 100% de las entradas para la programación de sala.

El próximo viernes 6 de febrero será el estreno absoluto de ‘Territorio Regueifa’, el espectáculo que tuvo que ser cancelado en el FIOT del pasado año por la baja médica de unos de los intérpretes. La pieza es una coproducción del festival, junto a Ainé Producións y el Centro Dramático Galego, que está dirigida por José L. Prieto y protagonizada por Manolo Maseda, Lupe Blanco y Josinho da Teixeira. Las entradas están a la venta a través de A taquilla.com. El espectáculo está previsto para las 21.00 horas en el Pazo.