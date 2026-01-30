Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Espiral Maior pone en marcha un seminario de lectura alrededor de Otero Pedrayo

Se llevará a cabo en cuatro sesiones en los meses de febrero y marzo

Redacción
30/01/2026 19:14
Un acto celebrado en Espiral Maior Foro  / IG 
Después de la inauguración del ‘Ano Oteriano’ en Carballo y en Galicia, con la sesión del Club de Lectura de Espiral Maior Foro celebrada el pasado 24 de enero alrededor de la novela de Ramón Otero Pedrayo “Arredor de si”, una obra clásica de la literatura gallega por excelencia, Espiral Maior Foro pone en marcha un Seminario de Lectura, Interpretación y Debate. 

La iniciativa llevará por título “Arredor de si, arredor de nós”, teniendo como base la novela del autor ourensano del mismo nombre. El seminario oteriano de Carballo será dirigido e impartido por Luís G. Soto, filósofo, escritor y profesor titular de la Universidade de Santiago. Se llevará a cabo en cuatro sesiones, los sábados 7 y 21 de febrero y el 7 y 21 de marzo, también sábado. Será a las 11.30 horas.

El seminario está abierto a todas las personas que deseen participar en esta experiencia literaria y pedagógica. Para inscribirse y obtener más información sobre esta propuesta se ha habilitado el teléfono 628 690 573.

