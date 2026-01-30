Las bibliotecas carballesas lanzan un reto literario para fomentar la lectura

Vista del interior de la Biblioteca Rego da Balsa aig

Las bibliotecas municipales de Carballo lanzan un nuevo reto literario a todos los usuarios de la Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia con el principal objetivo de fomentar la lectura a lo largo de todo el año. Cada mes, las bibliotecas ofrecerán una exposición de libros alrededor de un tema diferente y las personas participantes podrán sumarse al reto leyendo títulos relacionados y participando activamente en la iniciativa.

Al completar el reto anual, las personas participantes entrarán en un gran sorteo final, con distintos premios. En este mes de inicio, la biblioteca Rego da Balsa comenzó con el tema de la salud mental, mientras que en la de Agra de Campos propuso una selección de libros de novela negra.

Las bases completas del reto y de su mecánica pueden consultarse directamente en cualquiera de las bibliotecas municipales. El Concello de Carballo lleva a cabo diferentes iniciativas para fomentar la lectura entre la población, como es el caso de los clubes de lectura.