Las fuertes del invierno pueden estar detrás del colapso de la galería de Monte Neme

Rotura balsa Monte Neme Raúl López

La rotura de una galería de la antigua mina de Monte Neme, situada entre los municipios de Malpica y Carballo, en madrugada del sábado ha arrasado todo que encontró a su paso monte abajo, aunque, por suerte, no hubo que lamentar ningún daño personal.

Con esa rotura, salieron de la balsa a gran presión miles de litros de agua, que arrastraron enormes piedras, tierra, lodo y arbustos, dejando la carretera que une Leiloio (Malpica) con Razo (Carballo) inutilizada durante toda la jornada. También se arrancaron árboles y se originaron enormes socavones.

Los daños más importantes se produjeron en el monte con el arrastre de todo el material por la fuerte presión del agua. La maquinaria trabajó contrarreloj durante todo el día para despejar la zona, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. A última hora de la tarde de ayer las máquinas ya habían despejado la tierra de la carretera cortada y estaban canalizando el agua para que no cruzase la vía.

Los vecinos de Aviño (Malpica) dieron la voz de alarma a primera hora de la mañana, al advertir que había desaparecido la carretera en ese lugar. Los escombros arrastrados ladera abajo quedaron a poco más de cien metros de las viviendas de este lugar, aunque ninguna se vio afectada. El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, y los concejales Miguel Ángel Fernández y Noelia Freijeiro, se desplazaron rápidamente al lugar desde primera hora para examinar el alcalde del suceso, además del personal de emergencias.

También lo hicieron el regidor de Carballo, Daniel Pérez, y los ediles Luis Lamas, Juan Seoane y Miguel Lamas. Aunque la rotura no afectó a la zona del municipio carballés, ofrecieron su colaboración al concello vecino. Durante toda la mañana visitaron también la zona afectada la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quienes atribuyeron la rotura a las elevadas precipitaciones que cayeron en esta temporada.

Se cree que las intensas lluvias de este invierno provocaron el colapso de la galería que había en una de las tres balsas y que hasta ahora no se tenía conocimiento de ella. Tras la rotura, el nivel del agua bajó unos tres metros, según explicaron los alcaldes de Malpica y Carballo. Los restos del vertido fueron a parar a la playa de Riás, en Malpica, y un poco más tarde ya eran visibles en Razo (Carballo), aunque el subdelegado del Gobierno aclaró que, en principio, no se produjeron daños, tras recordar que la balsa de agua contenía minerales y productos contaminantes.

Julio Abalde indicó que están “los servicios de emergencias de la Xunta, que es la que tiene las competencias en la materia”, aunque por el momento, dijo, “parece que no existe afectación a los ecosistemas, fundamentalmente marinos”. “Todos los servicios de prevención autonómicos y estatales están coordinados y atentos para monitorizar la evolución de este vertido y contrarrestar los posibles daños causados al ecosistema”, subrayó el subdelegado.

En la zona trabaja un amplio dispositivo con personal del Concello de Malpica, de la Xunta, Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Autonómica, Bomberos de Carballo, GES de Ponteceso y Protección Civil de Malpica y Carballo. La Axencia Galega de Emerxencias también permanece alerta por su fuese necesaria su intervención.

Por otra parte, la central de emergencias, además de la Consellería de Medio Ambiente (de la que depende Augas de Galicia), informó de que las analíticas que se realizaron ‘in situ’ revelan valores normales de PH, oxígeno y conductividad en las aguas. De todas formas, por precaución recomiendan a los vecinos que consuman exclusivamente agua procedente de la traída.

En el pasado mes de diciembre la Xunta de Galicia comenzó los trabajos de regeneración de la explotación minera de Monte Neme, aunque la rotura de la galería no está vinculada con las obras. De hechos, en los últimos días no se pudo trabajar en el lugar por las inclemencias meteorológicas. Además, la rotura afectó a una balsa pequeña de la explotación minera, previsiblemente debido a los efectos de los numerosos temporales que se registraron en las últimas semanas, pero no se produjo en el lugar en el que habían empezado las labores de regeneración del Gobierno autonómico.