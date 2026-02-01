Abierta al tráfico la vía sepultada por los escombros de la mina de Monte Neme

Carretera de Aviño, este domingo Raúl López Molina

La vía que quedó sepultada bajo los escombros procedentes de la antigua mina de Monte Neme en la madrugada del pasado sábado ya está abierta al tráfico. Las tareas de limpieza concluyeron el sábado por la noche, tras un día intenso de trabajo, y quedó restablecida la circulación entre los núcleos de Aviño (Malpica) y Razo (Carballo).

De todas formas, se recomienda mucha precaución porque todavía están visibles los efectos de los escombros, sobre todo en los dos márgenes de la carretera, que pueden verse más afectados por los lluvias que se esperan para los próximos días. El siguiente paso será la reparación de los daños monte abajo, donde fueron arrancados árboles, piedras y todo lo que había a su paso al producirse la rotura de la galería en la antigua mina. El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, indicó que estas tareas llevarán mucho tiempo, puesto que habrá que realizar una valoración de los daños y el correspondiente proyecto para su reparación.

El regidor insiste en que la situación es totalmente distinta a lo ocurrido en el año 2014, puesto que entonces los desperfectos fueron mucho más graves al afectar a varias viviendas y había tareas urgentes para restablecer la normalidad. Ahora también queda mucho trabajo por delante, puesto que son miles las toneladas de escombros que arrastró el agua, pero lo más importante es que no hubo daños personales, tal como destaca el mandatario.

En este sentido, el regidor reitera que la balsa de grandes dimensiones no corre peligro de rotura ni de desbordamiento, aunque persistan las lluvias en las próximas semanas. Aún así, vuelve a pedir precaución a vecinos y curiosos para que no suban al monte porque puede haber desprendimientos o corrimientos de tierras en la zona afectada por donde bajaron los residuos tras el colapso de la galería. Por otra parte, los socialistas anunciaron ayer que llevarán este asunto al Parlamento de Galicia para exigir medidas urgentes en la zona.

La diputada Patricia Iglesias, acompañada de los representantes de la comarca de Bergantiños, se desplazó a la zona, para comprobar el alcance del suceso y exigir responsabilidades a la Xunta, además de denunciar la falta de medidas preventivas. El PSdeG pedirá en el Parlamento que Augas de Galicia realice analíticas de agua en el entorno afectado para comprobar si existe contaminación.

Recuerdan que en esa zona se extrajo wolframio en el pasado y ahora el agua acabó desembocando en el mar, de ahí que sea necesario comprobar si existe algún riesgo ambiental. Los socialistas anunciaron que presentarán una batería de medidas preventivas, incidiendo en la necesidad de anticiparse y actuar con planificación, y no se forma reactiva, para evitar que se repitan sucesos como el del fin de semana.

Patricia Iglesias denunció que en los últimos doce años no se realizase ninguna actuación por parte de la Consellería de Economía e Industria para evitar estos hechos.

La parlamentaria reconoce que el impacto ambiental y los daños ocasionados fueron de gran magnitud, aunque coincidió en que lo más importante fue la ausencia de daños personales. La representante socialista afirmó que “este desastre” es la “crónica dunha morte anunciada”, puesto que la Xunta no tomó ninguna medida tras la rotura de la balsa en el año 2014 y era previsible que en algún momento ocurriese algo así, aunque fuese de menor magnitud que entonces.

Los socialistas creen que la antigua mina tendría que estar sellada correctamente, tanto en el caso de Monte Neme como otras que existen por otros puntos de Galicia, en las que hay una situación similar.

En líneas similares se expresó la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana, que critica la demora de la Administración autonómica en el proyecto de regeneración aprobado tras la catástrofe del 2014, cuyas obras comenzaron en el pasado mes de diciembre. Las actuaciones cuentan con una inversión de 1,4 millones de euros. Los trabajos se retomarán en los próximos días, tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las intensas lluvias y los sucesivos temporales de este invierno parecen estar detrás de la rotura de la galería de la antigua mina de Monte Neme. Además, no existía constancia de esa galería, de ahí que no se pudiesen llevar a cabo labores de prevención. En la balsa donde se encontraba la galería, el nivel del agua bajó unos tres metros, de ahí que no existan problemas de un desbordamiento. El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ofreció el apoyo y la colaboración necesaria a su homólogo de Malpica.