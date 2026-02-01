El crudo invierno continúa lastrando las ferias de Paiosaco y Cee

Un puesto de verduras, ayer, en la feria de Paiosaco M. N.

La crudeza del invierno dio una pequeña tregua en el primer ferial de mes celebrado en la localidad larachesa de Paiosaco, en tanto que en Cee menguó mucho la participación por lluvias de la jornada. En Paiosaco el clima apacible permitió el desarrollo del ferial, aunque con menos oferta y demanda, con ausencia de algo de distribución alimentaria, sector textil y cosecheros. En esta situación de menor oferta y demanda, desembocó en un resultado de contención de precios.

Es tiempo de consumo de verduras y las nabizas y grelos oscilaban desde 1.50 a 2.50 euros; xenos de repollo y berza gallega a 1 euro; repollos entre 2 y 4 euros, similar a la coliflor; brécol a 3 y 3.5 euros; lechugas a 0.80 y 1 euro. Tiempo también para las leguminosas, y las “fabas“, que cotizaban las de caldo entre 5 y 8 euros; de fabada a 8 y 10 euros y la verdina para cocinar con marisco, a 12 euros el kilo.

La demanda de patatas era menor, pareja a la oferta y ayer no se alcanzaba las dos toneladas, con dominio de los cosecheros de Coristanco. Precios desde 0.80 hasta 1.70 euros el kilo, en función de las tonalidades o de su calibre. Otros frutos de temporada como el kiwi cotizaba entre los 2 y los 3 euros; limones a 1 y 2 euros; tomate de árbol a 2 y 3 euros y otras variedades del mismo fruto se vendía entre los 2 y 6 euros el kilo.

Por su parte, los quesos artesanos se podían adquirir entre 8 y 12 euros en función del peso, y por kilo, las piezas entre 9 y 10 euros. Los huevos del corral este domingo oscilaban entre los 5 y 6 euros, y en cuanto a los botes de miel, se pagaban entre 9 y 12 euros. Del mercado de planta, destacaban los lotes de medio ciento de piezas de repollo, coles y berza gallega, que se vendían entre 5 y 7 euros. Es tiempo a su vez de reposición de frutales, para limoneros, manzanos y demás, con opciones desde 10 a 20 o as euros, en función del tamaño.

Ayer también funcionaba a algo más de medio gas el sector de la hostelería, con los productos típicos de feria para consumir in situ o para llevar a casa, o también los supermercados, con producto a su vez elaborados, y las panaderías locales, para las que la feria resulta ser un elemento importantísimo de supervivencia.

En la zona del Recheo de Cee había este domingo unos sesenta puestos ambulantes. La climatología adversa lastró la jornada, con menos ambiente, aunque la hostelería local ofrecía un buen refugio para vecinos y visitanes.