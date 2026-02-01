El PP afirma que el Concello de Carballo ahorrará 1,3 millones de euros al aumentar la Xunta su aportación al SAF

Rubén Lorenzo y Carmen Pomar Cedida

Los diputados del Grupo Popular Rubén Lorenzo y Carmen Pomar destacaron ayer el importante ahorro que supondrá para todos los concellos el nuevo acuerdo aprobado por la Federación Galega de Municipios e Provincias para el financiamiento del servicio de Axuda no Fogar (SAF), por el que la Xunta incrementará un 50% su aportación a lo largo de esta legislatura.

En el caso del Concello de Carballo el ahorro hasta el 2028 manteniendo el servicio actual, rondará los 1,3 millones de euros, según los cálculos de los populares. Rubén Lorenzo explicó que a través de este acuerdo la Xunta aumentará de forma gradual su aportación para la prestación de este servicio, cuando se trata de una competencia municipal, según recoge la Ley de Servicios Sociales de Galicia, aprobada en 2008. Así, la Xunta se compromete a aumentar de 12 a 16 euros por cada hora prestada este mismo año, subir un euro más por hora en el ejercicio 2027 y llegar a los 18 euros en el 2028.

Por su parte, Carmen Pomar afirmó que este incremento en la aportación de la Xunta “demostra que o Goberno galego está ao carón dos concellos galegos, sobre todo dos máis pequenos, que verán aliviadas as súas contas municipais para a prestación deste servizo tan importante”. Pomar destacó que el aumento “facilitará que máis persoas dependentes poidan seguir vivindo con dignidade no seu propio fogar e co apoio que precisan”.

Sin embargo, dijo, el servicio podría “estar aínda mellor financiado se o Goberno de Pedro Sánchez puxera enriba da mesa o 50 por cento que lle corresponde pola Lei da dependencia, pero para desgraza dos galegos, en vez de achegarse a esa metade, cada ano reduce a súa aportación, que pasou nos últimos anos do 40 ao 34%”.