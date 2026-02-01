La coral Santa Marta de Coristanco echa a andar

Coral Santa Marta Coristanco Mar Casal

La coral polifónica Santa Marta de Traba, en el municipio de Coristanco, fue presentada en sociedad el pasado viernes, con un pequeño avance de su repertorio. La nueva agrupación musical surge fruto del esfuerzo y la ilusión de una junta directiva comprometida con la cultura local.

El grupo impulsor lo forman José Espasandín Vilanova (presidente), José María Pensado Plágaro, María del Carmen Silvarredonda Rial, Cristina Pérez Iglesias, Jorge López Álvarez y José Pérez Ríos.

Todo ellos decidieron unirse con el fin de crear un espacio en el que la música sea el hilo conductor. Para llevar la batuta de la cora, la directiva confió en Xairo Campos Blanco, quien aportará su experiencia en el panorama musical y en la gestión de corales.

Es miembro de la directiva de la Federación Coral Galega por lo que la nueva agrupación musical está en buenas manos.

Los promotores de la entidad inciden en que el objetivo prioritario es formar una gran familia y hacen un llamamiento a la participación vecinal.