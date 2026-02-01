Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Las administraciones piden precaución a los vecinos para que no se acerquen al Monte Neme

El mal estado de la zona puede agravarse todavía más con las lluvias de los próximos días 

Redacción
01/02/2026 11:33
Rotura balsa Monte Neme
Daños por la rotura balsa Monte Neme
Raúl López
Tras los desperfectos provocados por el colapso de la galería en la antigua mina de Monte Neme este fin de semana, las administraciones locales y autonómica piden precaución a los vecinos y curiosos para que no se acerquen a la zona. A lo delicado de la situación se unen las malas previsiones meteorológicas para los próximos días, que apuntan a que se seguirá lloviendo, como mínimo durante una semana más. 

Además, esa es una zona transitada por ciclistas, de ahí que solicitan que se extremen las precauciones. Tanto desde el Concello de Malpica como el de Carballo solicitan explícitamente a los curiosos que no se desplacen al lugar afectado ni al entorno para evitar todo tipo de riesgos. Aunque en principio la situación está controlada y no parece que pueda haber nuevas roturas, insisten en que hay que tomar todo tipo de precauciones. 

La balsa grande que se encuentra en la misma zona está cubierta aproximadamente hasta la mitad, y no parece que exista riesgo de desbordamiento o de rotura, tal como indicó el alcalde de Malpica, Eduardo Parga. Su homólogo de Carballo, Daniel Pérez, es más tajante y hace un llamamiento a la precaución y sentido común porque hay que primar la seguridad por encima de todo. Destaca que el terreno ha quedado muy afectado, por lo que puede haber desprendimientos de tierras e incluso caídas de árboles que han quedado dañados u otros materiales. 

Además, si continúan las lluvias, aumenta el peligro y también puede haber corrimientos de tierras. El regidor insiste en que “llueve sobre mojado” y recuerda lo ocurrido hace doce años en la misma zona, aunque entonces los daños fueron mucho más graves que ahora. La rotura de una balsa minera en el año 2014 provocó el vertido de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos, que entonces afectó a los municipios de Carballo y Malpica, concretamente a los núcleos de Razo y Aviño, donde se produjeron los mayores desperfectos. Fue uno de los desastres naturales más graves del Monte Neme, con importantes daños económicos, que ayer todos tenían de nuevo en mente. 

El alcalde carballés insiste en que hay que “evitar” que estos sucesos vuelvan a repetirse y las administraciones deben poner los medios. “Hai que poñer as medidas necesarias para que esto non volva a pasar nunca máis”, subraya. Ahora desde la Consellería de Economía e Industria trabajan en la regeneración de la antigua explotación minera de Monte Neme, que, precisamente surgió a raíz de esa rotura de una balsa en el mes de febrero de 2014. Tras un largo peregrinaje administrativo, las obras están en marcha, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, que serán financiados con fondos europeos.

