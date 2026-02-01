Los socialistas denuncian el "caos" y la "inseguridad" en el entorno del colegio larachés

Tráfico en el entorno del colegio la semana pasada Cedida

La portavoz del grupo socialista de A Laracha, Inés Ramos, denunció el estado “lamentable e perigoso” del entorno del CEIP Ramón Otero Pedrayo por las obras que se están acometiendo en la zona. Según indicó, el viernes 30 de enero alcanzó un punto crítico, al coincidir con fuertes precipitaciones que convirtieron el lugar en un auténtico lodazal. Inés Ramos afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino que es algo recurrente “sempre que chove”.

Según su versión, la ejecución de las obras al lado del centro, sumado a la falta de medidas de drenaje y organización, están provocando graves problemas de movilidad y de seguridad. Para la portavoz socialista es “intolerable que nenos e nenas teñan que sortear pozas de lama e auga para acceder ao seu centro de ensino”.

Además, indica, a esta situación se suma un caos de tráfico en el mismo lugar. Inés Ramos afirma que el pasado viernes hubo importantes atascos y cortes de tráfico que colapsaron los accesos, por lo que exige al Concello que tome las medidas adecuadas, limpiando y acondicionando la zona. Coincide en que las obras son necesarias, pero no se pueden llevar a cabo sin contar la con la realidad del colegio.