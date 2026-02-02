Ecologistas en Acción presenta una denuncia penal contra la Xunta por el suceso de Monte Neme

Residuos arrastrados ladera abajo en Monte Neme Raúl López

El colectivo Ecologistas en Acción presentó este lunes una denuncia penal en los juzgados de Carballo contra la Xunta por supuestos delitos “contra o medio ambiente en relación coa falla crítica” de una balsa de residuos mineros de Monte Neme registrada el fin de semana. Entre las personas denunciadas se encuentran la conselleira de Economía e Industria, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas y un ingeniero de minas del departamento territorial de la Xunta, así como las empresas integrantes de la UTE Monteneme, encargadas de las obras de regeneración en la zona.

La organización ecologista desmintió las versiones oficiales que apuntaban a un accidente fortuito provocado por las intensas lluvias o por la existencia de una galería de la que no se tenía constancia. Según la documentación presentada, la galería que ha colapsado y provocó el vertido del agua de la balsa “estaba perfectamente inventariada polo menos desde 1998 en documentos oficiais da propia Administración autonómica”.

Ecologistas en Acción afirma que la “falla está directamente relacionada cos traballos de restauración impulsados pola Xunta de Galicia, iniciados en diciembre de 20025, durante os cales se realizaron importantes movementos de terras que provocaron desprazamentos das augas contaminadas cara unha balsa que non reunía as condicións de estabilidade suficientes”. Según su versión, parte de estas aguas deberían haberse sometido a un proceso de tratamiento, que supone más de la mitad del presupuesto del proyecto. El importe total de las obras asciende a 1,4 millones de euros.

En la denuncia también aluden a la “contradición entre as análises oficiais actuais, que descartan a contaminación poucas horas despois do vertido, e as realizadas tras a falla de 2014, cando Augas de Galicia confirmou a toxicidade das augas e lodos vertidos desde a misma mina”. En su opinión, el suceso es muy similar al ocurrido hace doce años, aunque entonces los daños fueron mucho mayores y afectaron gravemente a los núcleos de Aviño (Malpica) y Razo (Carballo).

Para Ecologistas en Acción el suceso del pasado sábado no es un hecho aislado, sino “a consecuencia de décadas de abandono, falta de control e actuacións administrativas irregulares”, a pesar de la peligrosidad de las balsas, documentada en inventarios oficiales desde finales de los años noventa. Además de presentar la denuncia penal en los juzgados de Carballo, el colectivo ecologista anuncia su intención de personarse como acusación popular en este proceso, y reclama responsabilidades políticas y penales “para evitar que episodios de contaminación grave en espazos protexidos volvan a repetirse con total impunidade”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se manifestó ayer sobre el suceso de Monte Neme y espera que haya unas conclusiones “rápidas” sobre las causas del colapso de la galería “por se hai que actuar en consecuencia”. A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el titular del Gobierno gallego criticó que Ecologistas en Acción haya presentado ya una denuncia penal contra la Administración autonómica por estos hechos. “Xa sei que algúns fan o de sempre, unha denuncia penal sin esperar siquera a un dictamen técnico que se vai a producir moi pouco tempo despois de que se producise este desprendemento”, indicó Alfonso Rueda.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo aclaró que las obras de regeneración impulsadas por la Xunta no se llevan a cabo en la zona donde se produjo el suceso y pidió esperar a las conclusiones técnicas sobre lo sucedido, que, según indicó, está previsto que se conozcan esta misma semana. De todas formas, recordó que las primeras hipótesis de la Xunta apuntaban a las intensas lluvias de las últimas semanas como causa principal.

Cuestionado sobre el hecho de que en el año 2014 ya hubiese otra rotura de una balsa en esa zona del Monte Neme, Alfonso Rueda subrayó que se realizan supervisiones y exámenes periódicos para ver como está la situación, además de recordar que la Xunta aprobó un proyecto de más de un millón de euros para realizar las obras de regeneración en la antigua explotación minera.

El presidente de la Xunta insistió, además, en que los análisis realizados tras la rotura de la galería certifican que “non se produciu contaminación en ningún acuífero nin no que estaba chegando ao mar”. “Non houbo contaminación, que é o que máis nos preocupaba, nin desgracias persoais”, destacó. Alfonso Rueda también informó de que este lunes estaba prevista una reunión de técnicos para evaluar lo sucedido y determinar las causas exactas, así como las medidas preventivas a tomar “para evitar que volva a producirse”.

Por otra parte, el diputado popular y portavoz de esta formación en Carballo, Rubén Lorenzo, registró ayer una pregunta urgente en el Parlamento en la que solicita información actualizada sobre el colapso de la galería en Monte Neme. Aunque en esta ocasión el vertido y los escombros solo afectaron al concello de Malpica, la titularidad del monte también es del municipio carballés.

Rubén Lorenzo recordó que la Xunta tiene en marcha el proyecto de restauración integral de la explotación minera, con un presupuesto de más de un millón de euros. “Esta restauración garantirá a estabilidade do terreo, da eliminación de balsas de auga e da recuperación ambiental da contorna, aportando seguridade á veciñanza máis próxima”, subraya el diputado popular, quien confía en su pregunta pueda presentarse en el pleno de la próxima semana.