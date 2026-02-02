La Diputación destinó casi 400.000 euros a la humanización de la Avenida de Erbecedo, en Coristanco

Cristina García y Juan Carlos García en Coristanco D. C.

La diputada de Plans Provinciales e Asistencia a Concellos de la Diputación da Coruña, Cristina García Rey, se reunió ayer con el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose, y visitó dos de la actuaciones en este municipio financiadas con el POS.

Una de ellas es la la humanización de la Avenida de Erbecedo y mejora de varias aceras en el núcleo de San Roque, adjudicada por 400.000 euros y que está en ejecución. Los trabajos se centran en un tramo de la vía DP-1912, donde se están ampliando las aceras y su adaptación a la normativa de accesibilidad, además de incorporar arbolado.

También se incluye la separación de pluviales y fecales, la renovación de la red de abastecimiento y mejora del alumbrado público. La diputada provincial destacó que desde el 2017, Coristanco recibió del Plan Único de la Diputación casi 11,5 millones de euros, de los que más de 2,2 fueron en el ejercicio 2025. También se incluye la primera entrega del POS 2026, de más de 1,1 millones, que aumentarán con el POS adicional.

García Rey también visitó otras actuaciones ya rematadas con cargo al POS 2024, la senda peatonal en el lugar de Cuca, adjudicada por 175.000 euros. El mal tiempo impidió visitar las obras realizadas en la depuradora de Conles.