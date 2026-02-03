‘Ao son da nova regueifa’ pone en valor la tradición oral gallega

Una instantánea del documental Ao son da Regueifa Aigi Boga

Dirigido por Manolo Maseda y Saúl Rivas, ‘Ao son da nova regueifa’ es un documental que nace con la intención de acercarse al mundo de la regueifa, para observarla, comprenderla y compartirla con todos.

La pieza se construye a partir de las historias de regueifeiras y regueifeiros que han mantenido viva esta tradición de improvisación oral y que, además, han luchado por transmitirla a nuevas generaciones, asegurando así su continuidad y relevo.

A lo largo de un recorrido que va desde Bergantiños hasta Vigo, el documental recoge testimonios de figuras imprescindibles de la tradición oral como Lupe Blanco, Josinho de A Teixeira, Pinto d’Herbón, Antonio y Suso de Xornes, O Caruncho, Carlos Alonso o Domingo Blanco, junto a voces destacadas del ámbito cultural y social, como Sofía Tarela, Xurxo Souto, Séchu Sende y el propio Manolo Maseda.

Pero el documental no se queda en el pasado: también incorpora a nuevas generaciones, como la juventud del Regueifa-Tour, Alba María o Sara Marchena, que demuestran cómo la improvisación oral sigue encontrando caminos de expresión nuevos y conectando distintas edades y territorios.

Uno de los ejes centrales de la pieza es su dimensión educativa y pedagógica. Se muestra cómo la regueifa se integra en talleres, festivales, escuelas y encuentros comunitarios, convirtiéndose en una herramienta creativa, social e identitaria.

Lejos de ofrecer una visión nostálgica, el filme presenta la regueifa como una práctica viva y en constante transformación, capaz de unir generaciones y abrir nuevas vías de expresión dentro de la cultura gallega.

La música acompaña todo el relato con una banda sonora basada en viejas melodías conocidas como “torgho viejo”, recreadas por artistas como Antía Ameixeiras, Richi Casás, Manu Paino, Olaia Liñares y el propio Manolo Maseda, reforzando la atmósfera festiva y participativa de la pieza.

Proyecciones

Tras su estreno en el Culturgal, ‘Ao son da nova regueifa’ inicia ahora su fase de exhibición pública.

Las próximas proyecciones tendrán lugar el 21 de febrero en Santiago de Compostela y el 22 de febrero en Valadares, con el objetivo de poner en valor la regueifa como una de las expresiones más singulares y dinámicas del patrimonio oral gallego.