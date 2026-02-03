Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

‘Ao son da nova regueifa’ pone en valor la tradición oral gallega

La pieza recoge testimonios de figuras clave en este tipo de arte y de las nuevas generaciones

Redacción
03/02/2026 22:43
Una instantánea del documental Ao son da Regueifa
Una instantánea del documental Ao son da Regueifa
Aigi Boga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dirigido por Manolo Maseda y Saúl Rivas, ‘Ao son da nova regueifa’ es un documental que nace con la intención de acercarse al mundo de la regueifa, para observarla, comprenderla y compartirla con todos. 

La pieza se construye a partir de las historias de regueifeiras y regueifeiros que han mantenido viva esta tradición de improvisación oral y que, además, han luchado por transmitirla a nuevas generaciones, asegurando así su continuidad y relevo.

 A lo largo de un recorrido que va desde Bergantiños hasta Vigo, el documental recoge testimonios de figuras imprescindibles de la tradición oral como Lupe Blanco, Josinho de A Teixeira, Pinto d’Herbón, Antonio y Suso de Xornes, O Caruncho, Carlos Alonso o Domingo Blanco, junto a voces destacadas del ámbito cultural y social, como Sofía Tarela, Xurxo Souto, Séchu Sende y el propio Manolo Maseda.

Pero el documental no se queda en el pasado: también incorpora a nuevas generaciones, como la juventud del Regueifa-Tour, Alba María o Sara Marchena, que demuestran cómo la improvisación oral sigue encontrando caminos de expresión nuevos y conectando distintas edades y territorios. 

Uno de los ejes centrales de la pieza es su dimensión educativa y pedagógica. Se muestra cómo la regueifa se integra en talleres, festivales, escuelas y encuentros comunitarios, convirtiéndose en una herramienta creativa, social e identitaria. 

Lejos de ofrecer una visión nostálgica, el filme presenta la regueifa como una práctica viva y en constante transformación, capaz de unir generaciones y abrir nuevas vías de expresión dentro de la cultura gallega.

La música acompaña todo el relato con una banda sonora basada en viejas melodías conocidas como “torgho viejo”, recreadas por artistas como Antía Ameixeiras, Richi Casás, Manu Paino, Olaia Liñares y el propio Manolo Maseda, reforzando la atmósfera festiva y participativa de la pieza. 

Proyecciones

Tras su estreno en el Culturgal, ‘Ao son da nova regueifa’ inicia ahora su fase de exhibición pública.

Las próximas proyecciones tendrán lugar el 21 de febrero en Santiago de Compostela y el 22 de febrero en Valadares, con el objetivo de poner en valor la regueifa como una de las expresiones más singulares y dinámicas del patrimonio oral gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bendición de panes en Carballo por San Blas

Bendición de panes por San Blas
Redacción
El ideal gallego

Vieiro recibió 279 consultas en su programa de atención y asesoramiento
Redacción
Cartel do entroido de Zas

El Entroido de Zas reparte 2.600 euros en premios
Redacción
La carballesa Lucía Ngnipa trata de zafarse de la marca de una defensora del Seis do Nadal

Tras el parón por la condensación en la pista el partido cogió otro rumbo
Redacción