Bergantiños

Bendición de panes por San Blas

La iglesia de Carballo celebró este martes la fiesta

Redacción
03/02/2026 22:53
Bendición de panes en Carballo por San Blas
Bendición de panes en Carballo por San Blas
Mar Casal
La iglesia parroquial de Carballo acogió este martes la celebración de San Blas, con misa solemne y bendición del pan. Es habitual la bendición de alimentos durante la celebración del santo protector de los males de garganta, una tradición que se lleva a cabo en diferentes puntos de España. Los alimentos bendecidos no son solo pan, pues también se aplica a dulces, galletas o rosquillas, según la tradición de cada zona. San Blas fue médico, obispo y mártir del siglo IV. 

