Bergantiños
Bendición de panes por San Blas
La iglesia de Carballo celebró este martes la fiesta
La iglesia parroquial de Carballo acogió este martes la celebración de San Blas, con misa solemne y bendición del pan. Es habitual la bendición de alimentos durante la celebración del santo protector de los males de garganta, una tradición que se lleva a cabo en diferentes puntos de España. Los alimentos bendecidos no son solo pan, pues también se aplica a dulces, galletas o rosquillas, según la tradición de cada zona. San Blas fue médico, obispo y mártir del siglo IV.