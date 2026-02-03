Carballo y A Laracha tiran del carro del empleo en la comarca en el inicio de año

El sector de la construcción el paro se redujo en enero en cerca de un tres por ciento Cedida

Carballo y A Laracha son los municipios de la Costa da Morte que han tirado del carro del empleo en el inicio del ejercicio, lo que ha permitido a la comarca empezar 2026 con una reducción del paro del 0,3 por ciento. Es una reducción mínima de 16 personas con respecto a diciembre, pero que permite romper la racha de cinco meses consecutivos con un incremento en el número de desempleados.

Así, según los datos publicados este martes por la Consellería de Emprego, en el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira, Xallas y el municipio de Cerceda, a finales de enero se registraban 4.804 parados, que podrían ser más si no fuera por el dinamismo que mostró el mercado de trabajo de algunos municipios bergantiñanos en el último mes.

En concreto, en A Laracha medio centenar de vecinos salieron de las listas de demanda de empleo, en tanto que en Carballo fueron 34 las personas que dejaron de estar en el paro. A estos 84 desocupados menos que suman ambos concellos, se suman el resto de los ayuntamientos bergantiñáns, que también redujeron el paro en enero, con la única excepción de Ponteceso.

En Cabana el paro bajó en nueve personas, mientras que en Laxe fueron cuatro; tres en Coristanco y dos en Malpica. En el municipio pontecesán, por el contrario, el número de desempleados aumentó en 16. Estos número posicionan a Bergantiños como la comarca de Galicia en la que más descendió el paro en enero, con 86 personas menos. Pero no es la única comarca de la zona con menos parados que en diciembre.

En Xallas, las seis personas que dejaron la lista de las Oficinas de Empleo en Mazaricos compensaron el incremento que se registró en Santa Comba, permitiendo a la zona xalleira cerrar enero con un desocupado menos que el mes anterior. En el resto de los concellos de la Costa da Morte la situación es muy diferente, con incrementos en el número de desocupados que van desde los 19 parados más en Cee (el peor dato en la zona), hasta los cinco desempleados a mayores que hay en Camariñas. En Corcubión no hay variación y se mantienen los 73 parados.

Sectores

Con respecto a los sectores, hay dos que lideran la bajada del paro en la Costa da Morte en enero: industria y construcción. En el primer caso, los datos de la Consellería de Emprego evidencian una caída intermensual del paro de poco más del siete por ciento, que en términos absolutos supone 56 parados menos, lo que deja al sector industrial con un número total de desocupados de 719 personas.

En el caso de la construcción, la reducción del paro con respecto a diciembre fue de casi el tres por ciento; es decir, catorce personas menos que permiten bajar el número de desempleados en el sector del ladrillo hasta los 486. Los servicios y el sector primario quedaron fuera de esta tendencia cíclica del mercado laboral.

La finalización de la campaña navideña llevó a un aumento en el paro del sector de los servicios de un 1,5%, que se traduce en 46 desocupados más, hasta completar los 3.062, que representan casi el 64% del total de los demandantes de empleo que hay en la Costa da Morte.

En el sector agropesquero el paro aumentó un 2,2%, contabilizando en enero un total de 184 parados. Los 4.804 desempleados que hay en la zona los completan las 353 personas sin empleo anterior que continúan buscando su primera oportunidad laboral. También es de destacar que la bajada del paro en la comarca es contraria a la tendencia alcista de Galicia.