La Diputación Provincial de A Coruña organiza jornadas sobre los patrimonios marítimos

La presentación de las jornadas que se celebrará esta semana | cedida

Durante los días 6 y 7 de febrero, especialistas de prestigio analizarán, en la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da Coruña, distintos aspectos del patrimonio marítimo de la provincia. Esta iniciativa forma parte de las Aulas Científicas ‘A luz da ciencia’.

El diputado de Patrimonio, Xosé Penas, señaló que estas Aulas “van permitir ampliar a ollada sobre o patrimonio marítimo da provincia desde unha perspectiva plural e contemporánea, incorporando dimensións materiais e inmateriais que forman parte da nosa identidade colectiva”.

Subrayó también la importancia de visibilizar la arquitectura, la tradición oral, el trabajo en el mar y, especialmente, las aportaciones de las mujeres, habitualmente invisibilizadas.

El programa incluye conferencias sobre patrimonio industrial, subacuático, paisajes sonoros, tradición oral y memoria de naufragios, con la participación de expertos como Olaia Fontal, Luisa Muñoz, Sandra Amézaga, Bibiana Martínez, Rogelio Queiruga y Quico Cadaval, entre otros.

Las jornadas destacan por su interdisciplinariedad y por incorporar perspectivas a menudo olvidadas, promoviendo una visión del patrimonio marítimo como espacio vivo de identidad colectiva y memoria compartida.