A Laracha tendrá una velada de boxeo el 28 de febrero

Presentación de la velada de boxeo Cedida

El pabellón del IES Agra de Leborís de A Laracha acogerá una velada de boxeo el próximo 28 de febrero. Se trata de una cita deportiva inédita en el municipio, que contará con un total de diez combates. A las 18.30 horas comenzará la apertura de puerta y media hora más tarde empezarán los combates.

El evento, que fue presentado este miércoles, está organizado por el Fight Club Bam Bam de Santiago de Compostela y por la Escola de Loitadores SKT de Noia. De los diez combates previstos, nueve serán de boxeo olímpico y uno de boxeo birmano, con diferentes categorías, desde jóvenes hasta élite, todas ellas en la modalidad de amateur. El combate estelar con el que se cerrará la velada enfrentará a Martín Iglesias, del Club Cachorros de A Coruña, y a Serén, del Factory Coruña, en la categoría elite de 57 kilos.

Además, el programa incluye un combate femenino entre Ana García, del Club Palenque, y Sandra Oliveira, del RHP Club. La entrada para el público tendrá un coste de 12 euros, a modo de donativo para sufragar los gastos de la organización de este evento por parte de los clubes.

El presidente y entrenador del Fight Club Bam Bam, Manuel Blanco, mantuvo un encuentro con el alcalde, la concejala Patricia Bello y el técnico Miguel Barbeito para ultimar los preparativos del evento. El regidor valoró muy positivamente esta iniciativa, una disciplina en alza que actualmente cuenta con unas 5.000 licencias federativas en toda Galicia.