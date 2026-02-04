Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Dos semanas para disfrutar del Entroido en Malpica

Las fiestas arrancarán este sábado con un cocido y concluyen con el entierro del Faustino

Redacción
04/02/2026 22:11
El entierro del Faustino en el Entroido de Malpica
El entierro del Faustino en el Entroido de Malpica
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Entroido de Malpica transformará durante más de dos semanas las calles de la villa y sus parroquias en un escenario lleno de color, música y tradición. La fiesta comienza este sábado con el IV Cocido Campal en Canta la Rana, organizado por la Asociación Campal, con concurso de disfraces y música de DJ Txino Rock y DJ Anthony. 

El viernes 13 de febrero será el turno de los colegios, con los desfiles del Ceip Milladoiro y del Ceip Joaquín Rodríguez Otero, que llenarán de color las calles de Buño y Malpica. El sábado 14, AC Raigañas organiza el Carnaval infantil en el Centro Sociocultural de As Pozacas, y AC Malante ofrecerá un cocido de Entroido con sesión vermú de Judith Cundíns y desfile musical con varios DJs. 

El domingo 15 continuará con el desfile de disfraces, con premios de 50 a 200 euros para mayores de 13 años y la mejor piñata de Entroido, con premios de 25 a 80 euros. Durante la semana habrá tómbolas, fiestas de disfraces y cuenta cuentos. El último fin de semana destacarán los grandes eventos: la Mikaela en Buño el sábado y los Madamitos y Ghuardineros de Raigañas en Cerqueda el domingo, y en Malpica, el Entierro del Faustino recorrerá desde el Centro Cívico hasta el puerto. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior de la una de las naves en alquiler del polígono

Aumenta la oferta de naves y parcelas en alquiler para paliar la falta de suelo en el polígono de Carballo
A. Pérez Cavolo
Vista del polígono de Bértoa, en Carballo

Más de 150 empresas se implantaron en el polígono de Carballo en 14 años
A. Pérez Cavolo
Encierro en el IES Agra de Raíces

Los encierros en los centros educativos siguen en el CRA Ponte da Pedra
Redacción
Foro Lácteo en Coristanco

La Xunta apuesta por fomentar el empleo para la supervivencia del rural
Redacción