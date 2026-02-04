Dos semanas para disfrutar del Entroido en Malpica

El entierro del Faustino en el Entroido de Malpica IG

El Entroido de Malpica transformará durante más de dos semanas las calles de la villa y sus parroquias en un escenario lleno de color, música y tradición. La fiesta comienza este sábado con el IV Cocido Campal en Canta la Rana, organizado por la Asociación Campal, con concurso de disfraces y música de DJ Txino Rock y DJ Anthony.

El viernes 13 de febrero será el turno de los colegios, con los desfiles del Ceip Milladoiro y del Ceip Joaquín Rodríguez Otero, que llenarán de color las calles de Buño y Malpica. El sábado 14, AC Raigañas organiza el Carnaval infantil en el Centro Sociocultural de As Pozacas, y AC Malante ofrecerá un cocido de Entroido con sesión vermú de Judith Cundíns y desfile musical con varios DJs.

El domingo 15 continuará con el desfile de disfraces, con premios de 50 a 200 euros para mayores de 13 años y la mejor piñata de Entroido, con premios de 25 a 80 euros. Durante la semana habrá tómbolas, fiestas de disfraces y cuenta cuentos. El último fin de semana destacarán los grandes eventos: la Mikaela en Buño el sábado y los Madamitos y Ghuardineros de Raigañas en Cerqueda el domingo, y en Malpica, el Entierro del Faustino recorrerá desde el Centro Cívico hasta el puerto.