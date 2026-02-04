Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La Casa do Concello de Carballo se tiñe de verde en el Día contra el Cáncer

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer participó en el acto

Redacción
04/02/2026 21:43
La Asociación contra el Cáncer de Carballo delante del Concello
La Asociación contra el Cáncer de Carballo delante del Concello
Mar Casal
La Casa do Concello de Carballo se volvió a teñir este miércoles de verde en el Día Mundial contra el Cáncer. Se trata de una iniciativa de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, con el fin de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y la importancia de la prevención. Al acto acudieron miembros de la entidad y del Gobierno local, entre otras personas. 

Por otra parte, las asociaciones del municipio de Coristanco también se sumaron este día a la celebración, con una imagen conjunta que muestra la importancia de la unidad y la colaboración en la lucha contra la enfermedad.

