La Xunta apuesta por fomentar el empleo para la supervivencia del rural

El conselleiro de Emprego en el Foro Lácteo en Coristanco Mar Casal

El conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, destacó ayer el esfuerzo de la Xunta de Galicia en el marco de las políticas activas de empleo por fomentar la actividad económica en el medio rural, teniendo en cuenta el aspecto demográfico, y garantizar el relevo generacional, especialmente en sectores estratégicos como el lácteo.

González así lo manifestó este miércoles en la clausura del IV Foro Empresarial Lácteo: ‘Viabilidade e eficiencia na produción de leite e sostibilidade territorial’, organizado por el entro de promoción rural EFA Fonteboa. Durante tres jornadas el evento reunió a explotaciones, empresas y representantes institucionales y agentes sociales para analizar los principales retos del sector lácteo.

En esta última jornada se abordó el papel de las granjas como un motor económico y social, con Xosé Ramón Alvite; y el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, se centró en la rehabilitación de casas en rural, con ayudas públicas para paliar el problema de la falta de mano de obra por la falta de viviendas en este ámbito.

José González también ahondó en las medidas en marcha para atraer y retener talento del exterior, incentivando así la mano de obra necesaria para las empresas y contribuyendo a la fijación de población en el medio rural. El conselleiro detalló el modelo gallego de talento exterior, basado en una planificación desde el origen, en la conexión con las necesidades reales de las empresas y en un proceso de integración socio laboral ordenado.

Este modelo prioriza tanto el retorno de gallegos del exterior como la incorporación de trabajadores de terceros países, especialmente de América Latina por su arraigamiento sociocultural. González anunció que en 2026 está previsto el lanzamiento de una orden dotada con 1,5 millones de euros para la rehabilitación de inmuebles en el medio rural, destinados exclusivamente a la residencia habitual de trabajadores con contrato laboral.

Así, subrayó que el rural y sectores productivos como el lácteo serán prioritarios en esta iniciativa, que será clave para la incorporación de mano de obra. La falta de trabajadores y de relevo generacional son dos de los principales problemas a los que se enfrentan las explotaciones ganaderas.