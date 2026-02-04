Mi cuenta

Los encierros en los centros educativos siguen en el CRA Ponte da Pedra

El acto reivindicativo se llevará a cabo en las instalaciones carballesas este jueves

Redacción
04/02/2026 22:24
Encierro en el IES Agra de Raíces
Encierro en el IES Agra de Raíces
IG
Los encierros reivindicativos en los centros escolares continúan en la Costa da Morte, organizados por los sindicatos CIG Ensino y STEG. Si el pasado martes tenía lugar en el instituto Agra de Raíces de Cee, hoy se traslada al CRA Ponte da Pedra, en Carballo, a partir de las seis de la tarde.

 Se llevará a cabo un centro abierto a toda la comunidad educativa y se aprovechará para exponer las principales reivindicaciones, que se centran sobre todo en la demanda de mas profesorado especialista para atender a la diversidad del alumnado o la bajada de ratio en las aulas, entre otras cosas, al igual que en la mayoría de los centros.

 Estos encierros, que comenzaron la semana pasada, se llevan a cabo de forma simultánea en diferentes centros de Galicia. En el Agra de Raíces las familias demandan más docentes desde principios de curso. Por otra parte, el pasado martes también tenía lugar en Cee una asamblea de la Anpa del alumnado del IES Fernando Blanco, donde se denunciaron numerosas deficiencias en las últimas jornadas. 

Las familias y los docentes coinciden en que se necesita una reforma urgente para subsanar los problemas de humedades y goteras que afectan a las instalaciones, entre otros desperfectos.

