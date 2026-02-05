Carballo alerta del alto nivel de la balsa de aguas limpias del Monte Neme, que tiene una función antiincendios

Los ediles Luis Lamas y Miguel Vales comprobaron este jueves el estado de la otra balsa Cedida

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, trasladó este jueves a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la preocupación por la situación de la balsa de aguas limpias del Monte Neme, cuyo nivel de agua está aproximadamente un metro más alto de lo habitual debido, aparentemente, al atasco de una tubería de evacuación.

Desde la consellería se aclaró que se trata de un depósito de agua limpia que se dejó por petición expresa de la Comunidad de Montes, que lo utiliza para regadío y extinción de incendios. Ante la obstrucción que parece presentar la balsa, Industria informará a la Comunidad de Montes, propietaria de los terrenos, para que realice las actuaciones que le correspondan. No obstante, “por razones de eficiencia y celeridad”, la consellería ha ordenado de forma inmediata a las empresas adjudicatarias de los contratos y dirección de obra, que acudan al lugar, “analicen, valoren y ejecuten de modo inmediato las acciones necesarias”.

El Concello tuvo conocimiento de la situación por parte de un vecino durante la reunión informativa que mantuvo el miércoles con los vecinos de Razo, ante la preocupación existente después de lo ocurrido el pasado sábado, al colapsar una de las balsas de la antigua mina y provocar la rotura de una galería, por la que salieron a gran presión miles de litros de agua, que arrastraron todo a su paso monte abajo.

El regidor, acompañado de los concejales de Obras, Luis Lamas, y Servizos, Miguel Vales, se reunió con los vecinos en el centro social de Razo, que se llenó ante la gran preocupación existente tras el suceso del sábado. Los representantes municipales recordaron que este es el segundo suceso similar en los últimos años y critican que “desde el año 2012 no se tomaron las medidas precisas por parte de la administración competente, que es la Xunta de Galicia”.

Reunión del gobierno carballés con los vecinos de Razo Mar Casal

En el encuentro uno de los asistentes avisó del elevado nivel de agua de otra de las balsas, la de aguas limpias. Hasta el punto se acercaron en la mañana de este jueves Luis Lamas y Miguel Vales, acompañados del vecino que alertó de la situación. Allí constataron que la altura del agua está un metro más elevada de lo habitual, “aparentemente, por la obstrucción de una tubería de evacuación”, según explicó el Concello.

El alcalde se puso en contacto de forma inmediata con la consellería para informar de esta situación. En respuesta, el director xeral de Minas, Pablo Fernández, trasladó al regidor el compromiso de su departamento de enviar un equipo técnico.

Daniel Pérez le exige a la Xunta “que asuma su responsabilidad, tanto en la verificación y supervisión de que se respetan las cautelas de seguridad como en la ejecución de la restauración minera”. El alcalde insiste en que los habitantes del entorno “no pueden estar atemorizados día tras día”.

Ecoloxistas en Acción apunta a los movimientos de tierra

Por otro lado, Ecoloxistas en Acción, que el pasado lunes presentó una denuncia penal contra la Xunta en los juzgados de Carballo por lo ocurrido en Monte Neme, ha decidido ampliar su denuncia al director de obra de la empresa encargada de los trabajos de rehabilitación.

La entidad apunta a “los movimientos de tierra realizados en las balsas mayores” durante las tareas de restauración como causa de la rotura del sábado, “descolocando el agua almacenada para la balsa menor, que finalmente reventó”. “Esta balsa contaba con una galería transversal que ya había sido inventariada por la Xunta en 1998 y que, de hecho, tras el desastre de 2014 cuando reventó la mayor de las balsas, había sido propuesta por el Concello de Carballo como galería de drenaje”, señala.