Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Comienzan las jornadas de fruticultura de Fonteboa

Técnicos y especialistas combinan clases teóricas y casos prácticos hasta el sábado

Redacción
05/02/2026 21:32
Jornadas de Fruticultura en Fonteboa
Jornadas de Fruticultura en Fonteboa, este jueves
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las jornadas de fruticultura del centro rural Efa Fonteboa de Coristanco arrancaron ayer con una charla en la que se expuso la situación actual en Galicia, las nuevas tendencias y oportunidades, a cargo de Xosé Xosé Antonio Meixide, del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, dependiente de la Xunta. 

A continuación, el técnico José Luis Quintáns Vieites Quintáns, expuso diferentes casos prácticos para identificar carencias, enfermedades y tratamientos. Por la tarde también se llevaron a cabo obradoiros prácticos sobre los cuidados y tratamientos de árboles frutales. Las jornadas, que despertaron un gran interés, continuarán hoy y mañana. La primera de las sesiones de este viernes correrá a cargo de José Gil Facorro, de Fonteboa, que informará sobre las orientaciones para la poda del kiwi. 

A continuación, el técnico José Luis Vieites se referirá a los fundamentos y orientaciones para la poda de manzanos y perales, mientras que por la tarde volverán los talleres prácticos. Mañana sábado las jornadas comenzarán a las 10.00 horas con talleres prácticos sobre poda e injertos con José Luis Vieites, José Gil Facorro y Adrián García Rosato. Está previsto que finalicen a las dos de la tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Faro Fisterra, uno de los lugares más turísticos de la zona.jpg

La Costa da Morte registró casi 304.000 pernoctaciones hoteleras durante 2025
Rosa Balsa Silveira
Disfraces el año pasado en el Entroido de Laxe

Filloas, chocolatada y don Caietano, en el Entroido de Laxe
Redacción
Cartel de Unto Vello

Música, fotografía, magia y teatro inundan Cee de actividades en el Mes de Rosalía
Redacción
Acto de colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría

La CIG alerta del bloqueo laboral en XEAL y exige un convenio digno
Redacción