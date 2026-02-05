Comienzan las jornadas de fruticultura de Fonteboa

Jornadas de Fruticultura en Fonteboa, este jueves Mar Casal

Las jornadas de fruticultura del centro rural Efa Fonteboa de Coristanco arrancaron ayer con una charla en la que se expuso la situación actual en Galicia, las nuevas tendencias y oportunidades, a cargo de Xosé Xosé Antonio Meixide, del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, dependiente de la Xunta.

A continuación, el técnico José Luis Quintáns Vieites Quintáns, expuso diferentes casos prácticos para identificar carencias, enfermedades y tratamientos. Por la tarde también se llevaron a cabo obradoiros prácticos sobre los cuidados y tratamientos de árboles frutales. Las jornadas, que despertaron un gran interés, continuarán hoy y mañana. La primera de las sesiones de este viernes correrá a cargo de José Gil Facorro, de Fonteboa, que informará sobre las orientaciones para la poda del kiwi.

A continuación, el técnico José Luis Vieites se referirá a los fundamentos y orientaciones para la poda de manzanos y perales, mientras que por la tarde volverán los talleres prácticos. Mañana sábado las jornadas comenzarán a las 10.00 horas con talleres prácticos sobre poda e injertos con José Luis Vieites, José Gil Facorro y Adrián García Rosato. Está previsto que finalicen a las dos de la tarde.