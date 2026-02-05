Filloas, chocolatada y don Caietano, en el Entroido de Laxe

Disfraces el año pasado en el Entroido de Laxe IG

El Concello de Laxe prepara su Entroido, que tendrá su día grande el sábado 14 de febrero con el tradicional concurso de disfraces. La jornada festiva dará comienzo a las 17.30 horas con el desfile de disfraces y comparsas, que será inaugurado por la figura de don Caietano, con la animación de la batucada Mareas Vivas, el grupo de gaitas Maruxía de laxe y el grupo Catasol.

Una hora más tarde la fiesta se traslada al pabellón polideportivo, donde habrá hinchalbes, baile, photocall, música, filloas y chocolatada gratuita para los asistentes. También habrá premios para los mejores comparsas y disfraces. El primer premio de las comparsas asciende a 250 euros, el segundo a 150 y el tercero a 100.

El siguiente fin de semana continúan los actos del Entroido y el viernes 20 comenzará el velatorio de don Caietano, delante de la Casa do Concello, como es habitual. El sábado se oficiará la tradicional misa cómica en la Praza dos Voluntarios, para continuar con el desfile acompañado de la charanga Santa Compaña hasta que finaliza con la habitual quema.