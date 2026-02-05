Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La Costa da Morte registró casi 304.000 pernoctaciones hoteleras durante 2025

El turismo nacional predomina en el sector, que tuvo sus mejores cifras durante agosto

Rosa Balsa Silveira
05/02/2026 23:26
AEC
La Costa da Morte recibió el pasado 2025 un total de 141.662 viajeros, que se alojaron durante 303.465 noches en los diferentes establecimientos hoteleros, según la encuesta de coyuntura turística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Estas cifras suponen un retroceso con respecto a 2024, con un 18,2% menos de viajeros y un 13% en pernoctaciones, que afectan tanto al turismo nacional como al extranjero. Aun así, los datos para el sector son positivos y reflejan la evolución que ha experimentado en los últimos tiempos, con 93.000 pernoctaciones más que una década atrás. 

El turismo nacional es el que más interés demuestra por la Costa da Morte, con 101.235 viajeros que se alojaron durante 233.874 noches, lo que se traduce en una estancia media de 2,3 días. A la comarca se acercaron también 40.427 extranjeros con 69.591 pernoctaciones y una estancia media inferior a la del turista nacional, con 1,7 días. 

Como es habitual, la temporada estival concentra casi la mitad de toda la actividad turística en la Costa da Morte, con 64.896 viajeros y 149.309 pernoctaciones entre los meses de julio, agosto y septiembre. Ha sido agosto, el mes vacacional por excelencia, el que registra las mejores cifras: 27.107 viajeros y 65.660 pernoctaciones, además de una estancia media de dos días y medio. 

