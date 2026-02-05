Sogama incorpora otros nueve concellos a su sistema de gestión

Los alcaldes de los nueve concellos en su visita al complejo ambiental de Cerceda| cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañó ayer a los alcaldes de los nueve concellos que se sumaron este año al modelo de gestión de residuos de Sogama durante un recorrido por las instalaciones del complejo medioambiental de Cerceda.

Se trata de Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son y Rois, que antes trataban la gestión de los residuos a través de la Mancomunidad Serra do Barbanza.

Esta adhesión a Sogama permitirá que los deshechos sean gestionados de manera “sostenible, solvente y con todas las garantías, en línea con lo que establece la normativa vigente”, según apuntó la conselleira.

Durante el recorrido estuvieron también acompañados por la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidadade, María José Echevarría, y por el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino.

97% de los concellos

La conselleira destacó que con estas adhesiones la empresa pública ya gestiona los residuos domésticos de 304 de los 313 concellos gallegos, ofreciendo un servicio de máxima calidad a sus más de 2,3 millones de habitantes.

Ángeles Vázquez puso en valor que la ciudadanía de esos nuevos concellos va a percibir un salto cualitativo al incorporarse a un sistema más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, recordó que la Mancomunidad Serra do Barbanza contaba con un sistema menos eficiente que obligaba a enviar al vertedero prácticamente todos los residuos que recibía, a lo que se añadía que el vertedero de Lousame estaba lleno, lo que obligaba a recorrer 200 kilómetros hasta otro de cada vez, con los correspondientes prejuicios económicos y ambientales.

La conselleira destacó que Galicia apuesta por un sistema de gestión de los residuos sostenible que garantice el equilibrio entre dimensión ambiental, social y económica y defendió el modelo de Sogama como el mejor posible, referente a nivel estatal y en constante actualización y mejora. “Se trata de un modelo de presente y de futuro”, añadió. A pesar de que la gestión de residuos es una competencia municipal, la Xunta ofrece su apoyo y colaboración a los concellos.

El ejecutivo gallego movilizó en los últimos años inversiones por un importe de 103 millones de euros para ayudar a las entidades gallegas. También destacó Vázquez el impulso y la puesta en marcha de una completa red pública de infraestructuras para la gestión de biorresiduos, con 13 plantas de transferencia y 4 de compostaje en las que se invirtieron 45 millones de euros y que ya está operativa desde el pasado verano.

Esto garantiza que los concellos adheridos a Sogama tengan alguna instalaciones a menos de 50 kilómetros de distancia.