Carballo demuestra que es ‘Territorio Regueifa’

Improvisación, teatro y humor en la pieza protagonizada por Manolo Maseda, Lupe Blanco y Josinho da Teixeira

Redacción
06/02/2026 23:02
Estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa'
Estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa'
Mar Casal
Carballo ha demostrado que es un verdadero ‘Territorio Regueifa’ este viernes durante el estreno del espectáculo del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) que hubo que aplazar en el mes de octubre por problemas de salud. 

Teatro, improvisación y mucho humor se mezclaron sobre el escenario en una inédita y ambiciosa propuesta escénica, con Lupe Blanco, Manolo Maseda y Josinho da Teixeira como maestros de ceremonias. 

Los intérpretes demostraron que la regueifa está mas de actualidad que nunca, aunque con una evolución propia, y en este caso, adaptada al formato teatral, bajo la dirección de José Luis Prieto. El espectáculo no defraudó al público, entregado desde el primer momento a los maestros regueifeiros convertidos en actores. 

‘Territorio Regueifa’, coproducida por el FIOT, el Centro Dramático Galego y Ainé, pone en valor este género artístico, característico de Carballo y de la comarca de Bergantiños en general, que ha sabido reinventarse en los últimos tiempos, con un gran interés entre los más jóvenes. 

Para los protagonistas se trata de un sueño cumplido el haber llevado la regueifa al teatro, tal como manifestaban durante la presentación de la pieza esta semana. Además del éxito del espectáculo en su estreno en Carballo, en esta misma localidad nacía la Escola de Regueifa, dirigida por Lupe Blanco, que cada vez cuenta con mayor aceptación, con la implicación de niños, jóvenes y adultos, lo que augura una nueva época para el género artístico. 

