Comienza en Espiral Maior el seminario de lectura alrededor de la obra de Otero Pedrayo

Presentación de una obra en Espiral Maior IG

La sede de Espiral Maior Foro en Carballo acoge hoy la primera sesión del Seminario de lectura, interpretación y debate que se celebra bajo el título “Arredor de si, arredor de nós”. Se trata de una actividad pionera dentro del Ano Oteriano instituido por la Xunta de Galicia en el 50 aniversario de la muerte del escritor ourensano.

En esta primera sesión se tratará de seguir, teniendo como fondo la voz del autor de “Arredor de si”, el itinerario personal, filosófico e ideológico del protagonista de la novela, Adrián Solovio, y su discurrir por la geografía y la cultura de Castilla, Europa y Galicia en el cuadro de sus relaciones personales. El seminario está dirigido por el profesor de la USC Luís G. Soto, con entrada libre para los interesados.