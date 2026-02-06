Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Comienza en Espiral Maior el seminario de lectura alrededor de la obra de Otero Pedrayo

"Arredor de si, arredor de nós" es el título del seminario, con el fondo de la obra del autor ourensano

Redacción
06/02/2026 23:36
Presentación de una obra en Espiral Maior
IG
La sede de Espiral Maior Foro en Carballo acoge hoy la primera sesión del Seminario de lectura, interpretación y debate que se celebra bajo el título “Arredor de si, arredor de nós”. Se trata de una actividad pionera dentro del Ano Oteriano instituido por la Xunta de Galicia en el 50 aniversario de la muerte del escritor ourensano. 

En esta primera sesión se tratará de seguir, teniendo como fondo la voz del autor de “Arredor de si”, el itinerario personal, filosófico e ideológico del protagonista de la novela, Adrián Solovio, y su discurrir por la geografía y la cultura de Castilla, Europa y Galicia en el cuadro de sus relaciones personales. El seminario está dirigido por el profesor de la USC Luís G. Soto, con entrada libre para los interesados.

