Cristina Becerra, finalista en dos premios con una fotografía de la Mikaela de Buño

La fotógrafa Cristina Becerra

La fotógrafa cercedense afincada en Buño (Mapica) Cristina Becerra, está nominada a dos premios nacionales con una imagen de la fiesta de la Mikaela, que, precisamente, se celebrará dentro de dos semanas en la localidad. Uno de ellos está convocado por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia (AFPV), con el fin de difundir la excelencia en la fotografía y en el video profesional.

La imagen de Becerra está nominada en el apartado de Fiestas Populares. El próximo 14 de febrero será la gala de entrega de premios a los ganadores. La misma fotografía es finalistas en los Premios Fepfi, que se entregarán también en este mes de febrero. En este caso se incluye en el apartado de Reportaje Fotográfico. Cristina Becerra recibió en el mes de diciembre el Lux de Oro por uno de sus trabajos, entre otros reconocimientos a lo largo de su carrera.