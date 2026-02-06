El corte ferroviario con Vigo obliga a Sogama a reorganizar el transporte de residuos

El tren con el que Sogama transporta los residuos | cedida

Ante la decisión por parte de Adif y Renfe de interrumpir la circulación ferroviaria con Vigo, Sogama informó ayer de que ha visto obligada a reorganizar el servicio debido al riesgo de que las plantas de transferencia del sur de la comunidad no puedan ser atendidas.

De hecho, en las de Vigo y O Porriño no fue posible atender descargas durante la noche del jueves y ayer por la mañana también se resintieron las de O Rosal, Arbo y A Lama.

En una carta firmada por el director general de Renfe y dirigida a Sogama, que se encarga del transporte combinado de residuos, se argumenta que el corte del servicio, tanto para viajeros como para mercancías, obedece a razones de seguridad derivadas de las actuales condiciones meteorológicas.

Esta situación implica que Sogama disponga en estos momentos de 70 contenedores paralizados en la vía férrea que llega a su complejo medioambiental de Cerceda, y que tendrían capacidad para transportar 1.400 toneladas.

En este sentido, cabe destacar que desde la terminal de Guixar Sogama transporta alrededor del 60% de los residuos por tren y el 32% del total de la basura que se gestiona en Galicia.

Con un escenario de estas características, la sociedad reforzó el transporte por carretera con once camiones plataforma destinados a trasladar los contenedores desde la estación de Guixar hasta Cerceda y otros ocho camiones con plataforma multilift.

También está en contacto permanente con las empresas de recogida municipal para coordinar el vaciado de los camiones cuando los contenedores llegan a las plantas y evitar así retenciones y tiempos de espera.

Sogama ampliará los horarios de las plantas de transferencia en la provincia de Pontevedra, las más afectadas, destinando más medios humanos y materiales.