Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El GDR Costa da Morte organiza tres sesiones informativas sobre las ayudas Leader

Serán en Baio, A Laracha y Corcubión

Redacción
06/02/2026 17:46
Encuentro 'Comedores Responsables KM 0' del GDR celebrado en Zas
Encuentro del GDR celebrado en Zas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte (GDR) llevará a cabo a finales de este mes tres sesiones informativas para dar a conocer la nueva convocatoria de ayudas Leader correspondiente a las anualidades 2026, 2027 y 2028, publicada el pasado 2 de febrero. La iniciativa está dirigida a personas emprendedoras, empresas, asociaciones y entidades públicas interesadas en acceder a estas ayudas enmarcadas en el programa Leader Pepac 2023-2027. 

El objetivo de estas jornadas es explicar de forma detallada las características de la convocatoria y orientar a las personas y entidades interesadas sobre el procedimiento de solicitud. Durante las sesiones se ofrecerá información práctica sobre el funcionamiento del programa Leader, los requisitos necesarios para acceder a las ayudas, los criterios de valoración de los proyectos, los plazos establecidos y los trámites administrativos, además de atender consultas sobre posibles iniciativas que puedan optar a financiación. Las sesiones se celebrarán en horario de 18.30 a 20 horas en tres puntos de la Costa da Morte. 

La primera tendrá lugar el lunes 23 de febrero en el Centro Sociocultural de Baio, en el municipio de Zas. La segunda se desarrollará el martes 24 de febrero en la Casa da Cultura de A Laracha, y la tercera cita será el miércoles 25 de febrero en la Casa da Cultura de Corcubión. Con esta iniciativa, el GDR Costa da Morte pretende dar a conocer el programa Leader al tejido social y económico del territorio.

 La asistencia a las sesiones es abierta y gratuita, y resulta especialmente recomendable para todas aquellas personas y entidades que tengan interés en desarrollar proyectos en el ámbito rural con apoyo de fondos europeos. Para más información, las personas interesadas pueden consultar la página web oficial del GDR Costa da Morte (gdrcostadamorte.com).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rotura balsa Monte Neme

El PSOE acusa al Gobierno gallego de no hacer nada para garantizar la seguridad de Monte Neme
Redacción
Oscar Insua reunido con el sector

El BNG pide a la Xunta agilizar los trámites del paro para las mariscadoras de Camariñas
Redacción
El rio Grande desbordado a su paso por Vimianzo

El Río Grande de Vimianzo sigue bajo vigilancia autonómica por riesgo de crecidas
Redacción
Razo

Nueva jornada para los voluntarios de Afundación en la limpieza de Baldaio y Razo
Redacción