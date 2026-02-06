El GDR Costa da Morte organiza tres sesiones informativas sobre las ayudas Leader

Encuentro del GDR celebrado en Zas Cedida

El Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte (GDR) llevará a cabo a finales de este mes tres sesiones informativas para dar a conocer la nueva convocatoria de ayudas Leader correspondiente a las anualidades 2026, 2027 y 2028, publicada el pasado 2 de febrero. La iniciativa está dirigida a personas emprendedoras, empresas, asociaciones y entidades públicas interesadas en acceder a estas ayudas enmarcadas en el programa Leader Pepac 2023-2027.

El objetivo de estas jornadas es explicar de forma detallada las características de la convocatoria y orientar a las personas y entidades interesadas sobre el procedimiento de solicitud. Durante las sesiones se ofrecerá información práctica sobre el funcionamiento del programa Leader, los requisitos necesarios para acceder a las ayudas, los criterios de valoración de los proyectos, los plazos establecidos y los trámites administrativos, además de atender consultas sobre posibles iniciativas que puedan optar a financiación. Las sesiones se celebrarán en horario de 18.30 a 20 horas en tres puntos de la Costa da Morte.

La primera tendrá lugar el lunes 23 de febrero en el Centro Sociocultural de Baio, en el municipio de Zas. La segunda se desarrollará el martes 24 de febrero en la Casa da Cultura de A Laracha, y la tercera cita será el miércoles 25 de febrero en la Casa da Cultura de Corcubión. Con esta iniciativa, el GDR Costa da Morte pretende dar a conocer el programa Leader al tejido social y económico del territorio.

La asistencia a las sesiones es abierta y gratuita, y resulta especialmente recomendable para todas aquellas personas y entidades que tengan interés en desarrollar proyectos en el ámbito rural con apoyo de fondos europeos. Para más información, las personas interesadas pueden consultar la página web oficial del GDR Costa da Morte (gdrcostadamorte.com).