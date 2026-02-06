El PSOE acusa al Gobierno gallego de no hacer nada para garantizar la seguridad de Monte Neme

El arrastre de agua y lodo monte abajo, el pasado sábado en Monte Neme Raúl López

La portavoz de Industria del grupo parlamentario socialista, la carballesa Patricia Iglesias, acusó este viernes a la Xunta de haber hecho “absolutamente nada” para exigir la restauración de la mina abandonada de Monte Neme ni para garantizar la seguridad.

Iglesias presentó una pregunta oral en la Comisión de Industria del Parlamento en la que denunció la desidia de la Xunta para prevenir un hecho como el ocurrido hace una semana que “por sorte” no provocó daños personales. Iglesias acusó al PP de llevar doce años “mirando para outro lado” desde el colapso de una balsa minera en 2014 hasta el ocurrido el pasado sábado.

Señaló que la responsabilidad de la restauración es de la Autoridade Mineira Galega, que depende de la Xunta. Lo ocurrido hace una semana, cuando una galería colapsó y arrastró monte abajo miles de litros de agua y lodo arrasando todo a su paso, ha sido “a crónica dun accidente anunciado”, añadió. Criticó la gestión del Gobierno gallego porque “cando falamos de minas abandonadas non chega con incoar expedientes sancionadores” y afirmó que lo ocurrido en Monte Neme es consecuencia de una falta de prevención e inspección minera. “Non existe unha política mineira real” por parte de la Xunta, denunció.

En respuesta, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, ha admitido que “existen algunas inejecuciones” en órdenes de ayudas para proyectos mineros, como por “ejemplo” la relativa al fomento de la sostenibilidad en el desarrollo de la actividad industrial del sector de los recursos naturales.

Dotada con 2,4 millones de euros en 2025, el director xeral avanzó que los pagos “cerrarán aproximadamente” en dos millones, según sus cálculos, debido a que “siempre hay renuncias” y “en muchas ocasiones” en fase de justificación, “lo que impide poder cubrir con otros solicitantes”.

Por su parte, el alto cargo ha ofrecido otros datos para señalar que ya va concedido el 69% sobre el crédito vigente, "un porcentaje que subirá en los próximos días" ya que "durante el mes de enero y los primeros días de febrero se realizan pagos de muchas partidas". Ello puesto que "para favorecer y facilitar" la labor de los administrados "se establece un periodo de justificación muy próximo al final del año". "Nuestro objetivo es que los fondos lleguen, penetren y se capilaricen en el sector", ha resuelto el director xeral.

Por último, ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad" ante "cualquier nueva explotación minera" y también ha garantizado que la Xunta "no va a externalizar la inspección", si bien ve "lógico permitir" su participación "para acciones concretas" como "análisis de laboratorio".