Diario de Ferrol

Bergantiños

La Festa do Grelo de Anxeriz y cocidos en Buño y Ardaña dan el pistoletazo de salida al Entroido

Los encuentros gastronómicos son las principales citas de este sábado por la comarca

Redacción
06/02/2026 23:16
Cocido O Quinteiro de Buño
Cocido O Quinteiro de Buño, el pasado sábado
Raúl López
Con el Entroido a las puertas, la comarca apura sus celebraciones típicas, con el cocido como estrella indiscutible. Así, una de las principales citas de la jornada es la Festa do Grelo de Anxeriz, en el municipio de Tordoia, que linda con el de Carballo. 

A partir de la una de la tarde comenzará la música, y a continuación, degustación de sus preciados grelos en diferentes preparaciones, en pizza y en un gran cocido. Unas 400 personas acudirán a la fiesta gastronómica en el Campo do Pazo, una de las citas consolidadas en toda la zona.

Los vecinos de Ardaña también disfrutarán en esta jornada de su tradicional cocido de Entroido. A las 13.00 horas empezará la sesión vermú con Rocío Pérez, y a continuación, más de 200 personas se sumarán a la comida. La música volverá a media tarde para animar la jornada. En el mismo concello carballés, en el centro social de Oza preparan una gran Ruada de Entroido, a partir de las 21.00 horas, organizada por la Escola do Alpendre.

El Carnaval también llama a la puerta en Buño, en el municipio de Malpica, donde continúan los cocidos de temporada. Si la semana pasada era la asociación O Quinteiro, hoy será la entidad Campal, en su cuarto encuentro en el restaurante Canta la rana. La cita será a partir de las 14.00 horas. Estas fiestas darán paso a los días grandes del Entroido la próxima semana.

