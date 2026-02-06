Mi cuenta

Los vecinos de Anxeriz, en Tordoia, rinden tributo a su grelo

Este sábado se celebra una nueva edición de la fiesta gastronómica, con unos 400 comensales

Redacción
06/02/2026 16:58
Festa do Grelo de Anxeriz en una pasada edición
Festa do Grelo de Anxeriz en una pasada edición
IG
La Asociación de Mulleres e Familias de Anxeriz “A Ponderosa”, del término municipal de Tordoia, tiene todo dispuesto para la celebración de su XIV Xornada Gastronómica do Grelo de Anxeriz. El evento se celebrará mañana sábado en el Campo do Pazo, en esta parroquia del interior tordoiesa.

 El programa incluye desde las 13.00 horas degustación de pizza de grelos, para seguir una hora después con la exaltación de un gran cocido con todos sus ingredientes y la base de consumo de grelos autóctonos de Anxeriz. Esta fiesta gastronómica se complementa con baile vermú y tardeo musical amenizado con “Javissolla”, “Alias jolgorio, juerga y jarana”.

 Entre los alicientes, la organización invita a participar disfrazados, para lo que incentivan con distintos reconocimientos. En el transcurso de la fiesta también se complementa el acto con un concurso gastronómico con el aliciente de que el producto estrella de exaltación habrá de contener el producto de grelos de esta parroquia, que es su símbolo de identidad.

La sociedad A Ponderosa fue fundada en el año 2003, y la respaldan 92 asociados, bajo la presidencia de Ana Vázquez. La venta de ticktes de acceso se cerró a mediados de semana, y ayer jueves situaban la participación en unos 400 comensales, a la espera de sumar los últimos rezagados. Del preparado del cocido se encargarán los servicios gastronómicos de Luis Guerra, y se dispondrá de una superficie bajo carpa. 

Entre las curiosidades, cada comensal podrá degustar una porción de al menos 500 gramos de grelos en esta fiesta, complementado con patatas, variedades de carnes, y varios postres típicos. A esta fiesta contribuye con su colaboración el ente local Concello de Tordoia. En la cita gastronómica colaboran unas treinta mulleres asociadas de este entorno. La sociedad A Ponderosa resulta un instrumento dinamizador de este territorio eminentemente rural. 

El colectivo organiza actividades en gran parte del año, charlas relacionadas con la salud y cuidados, memoria, cursos, ocupación de ocio y tiempo libre, pilates, gaita, a la vez que prepara otras actividades vinculadas al medio natural como poda e injerto. Al escenario de la fiesta pueden dirigirse desde el vial provincial de Carballo a Portomouro, y a la altura de las antiguas explotaciones mineras de Anxeriz tomar el desvío.

