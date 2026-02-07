Mi cuenta

Mucha troula en Anxeriz, Ardaña y Buño

Cientos de personas se dieron cita en las tres citas gastronómicas en donde reinaron los disfraces

Redacción
07/02/2026 18:12
Los vecinos de Ardaña se lo pasaron a lo grande
Los vecinos de Ardaña se lo pasaron a lo grande
Raúl López Molina
Empezó la troula en la Costa da Morte, que ya cuenta los días para disfrutar a lo grande del Entroido. El pistoletazo de salida de las celebraciones lo dieron este sábado los vecinos de Anxeriz (Tordoia), Ardaña (Carballo) y Buño (Malpica) que disfrutaron de sus respectivas fiestas gastronómicas llenas de disfraces y animación. 

En el primer caso, casi medio millar de vecinos se dieron cita en el Campo do Pazo para disfrutar de una nueva edición de la Festa do Grelo. Desde el mediodía hubo música, ambiente festivo y degustaciones, con los grelos como protagonistas tanto en platos tradicionales como en propuestas más innovadoras, culminando con un gran cocido. 

Mucha animación en la Festa do Grelo de Anxeriz
Mucha animación en la Festa do Grelo de Anxeriz
Raúl López Molina

En la parroquia carballesa unos 200 vecinos también disfrutaron de su tradicional cocido de Entroido. La cita arrancó al mediodía con una sesión vermú y continuó con la degustación del cocido y mucha animación musical. 

A la misma hora, en Buño, la asociación O Campal celebraba en el restaurante Canta la Rana la cuarta edición de su Cocido Campal con decenas de personas disfrazadas, que dio continuidad a las citas iniciadas semanas atrás por otras asociaciones de la localidad oleira.

Mucha troula en el cocido Campal de Buño
Mucha troula en el cocido Campal de Buño
Raúl López Molina
