Alumnado de Primaria puede participar en el diseño de la camiseta oficial de Galiciencia

La iniciativa pretende acercar la ciencia a los más jóvenes 

Redacción
09/02/2026 20:59
Los niños participaron en las diferentes propuestas que hubo en LandraCiencia
Los niños participaron en las diferentes propuestas que hubo en LandraCiencia
Raúl López Molina
Galiciencia, la mayor feria científica de la comunidad promovida por el Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole (sociedade participada por la Xunta) ya está en marcha. El principal objetivo de la iniciativa es acerca la ciencia a los jóvenes, en participar al alumnado de Educación Primaria, Educación Especial, Secundaria, FP y Bachiller. 

El encuentro se celebrará los días 13, 14 y 15 de mayo, con colaboración con la Consellería de Economía e Industria. Además del concurso de proyectos, se convoca el concurso del diseño de la camiseta oficial de la feria, en el que podrá participar alumnado de Primaria de toda Galicia. Las propuestas deberán de tener como punto de referencia cualquier objeto o entorno relacionado con la temática de esta edición, que es la Ciberseguridad. 

El plazo para presentar los trabajos finalizará el próximo 16 de marzo. Los alumnos que deseen participar deberán de enviar a través de su centro educativo un correo electrónico con sus datos a galiciencia@tecnopole.gal. También podrán hacerlo de forma presencial o por correo postal en la recepción de Tecnópole. Cada persona podrá presentar un máximo de dos diseños, que deberán de ser originales e inéditos, y no haber sido premiados en otros concursos. Se realizarán en un folio tamaño A4, con un título, el centro educativo y un teléfono de contacto, puesto que los trabajos deberán de ser anónimos.

El pasado domingo también se celebró en Carballo el LandraCiencia, con diferentes iniciativas en las que participaron niños y jóvenes, con mucho éxito. 

